AMBALAJLAR TÜRLERİNE GÖRE AYRIŞTIRILIYOR İade noktalarından tesise ulaştırılan PET ve alüminyum ambalajlar, balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıyor. Ardından preslenen ambalajlar geçici depolama alanında istifleniyor. Cam ambalajlar ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. DOA makinelerinin yanında otel, restoran ve kafelerin kendi bünyelerinde topladığı DOA logolu içecek ambalajları da saha operatörleri tarafından tesise taşınıyor.

OTEL, RESTORAN VE KAFELER DE SİSTEME DAHİL HOREKA olarak adlandırılan sistem kapsamında otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar, sayma ve doğrulama hattından geçiriliyor. Kayıt altına alınan ambalajlar türlerine göre ayrıştırılıyor ve geri dönüşüm için depolanıyor. Ayrıştırılan ambalajların TÜÇA tarafından ihale yöntemiyle geri kazanım firmalarına satıldığı belirtildi. Böylece ekonomik kazanç sağlanırken sektörün ham madde ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunuluyor. GÜNLÜK 7 BİNE YAKIN AMBALAJ TOPLANIYOR Çevre Mühendisi Mehmet Zorlu, Sakarya'daki tesiste günlük ortalama 7 bine yakın ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Tesiste iki temel operasyon yürütüldüğünü belirten Zorlu, "Birinci işlem, depozito iade makinesinden çıkan ambalaj atıklarının toplanması. İkinci işlem ise HOREKA dediğimiz sistem; yani otel, restoran ve kafeteryaların bünyesinden çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması süreci" ifadelerini kullandı.