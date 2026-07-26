AMBALAJLAR TÜRLERİNE GÖRE AYRIŞTIRILIYOR
İade noktalarından tesise ulaştırılan PET ve alüminyum ambalajlar, balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıyor. Ardından preslenen ambalajlar geçici depolama alanında istifleniyor.
Cam ambalajlar ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.
DOA makinelerinin yanında otel, restoran ve kafelerin kendi bünyelerinde topladığı DOA logolu içecek ambalajları da saha operatörleri tarafından tesise taşınıyor.
OTEL, RESTORAN VE KAFELER DE SİSTEME DAHİL
HOREKA olarak adlandırılan sistem kapsamında otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar, sayma ve doğrulama hattından geçiriliyor.
Kayıt altına alınan ambalajlar türlerine göre ayrıştırılıyor ve geri dönüşüm için depolanıyor.
Ayrıştırılan ambalajların TÜÇA tarafından ihale yöntemiyle geri kazanım firmalarına satıldığı belirtildi. Böylece ekonomik kazanç sağlanırken sektörün ham madde ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunuluyor.
GÜNLÜK 7 BİNE YAKIN AMBALAJ TOPLANIYOR
Çevre Mühendisi Mehmet Zorlu, Sakarya'daki tesiste günlük ortalama 7 bine yakın ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.
Tesiste iki temel operasyon yürütüldüğünü belirten Zorlu, "Birinci işlem, depozito iade makinesinden çıkan ambalaj atıklarının toplanması. İkinci işlem ise HOREKA dediğimiz sistem; yani otel, restoran ve kafeteryaların bünyesinden çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması süreci" ifadelerini kullandı.
SAHA EKİPLERİ SABAH 09.00'DA YOLA ÇIKIYOR
Saha ekiplerinin sabah saat 09.00'da tesisten hareket ettiğini belirten Zorlu, ekiplerin gün boyunca depozito iade noktalarında biriken ambalajları topladığını söyledi.
Gün sonunda tesise getirilen alüminyum ve PET ambalajlar balya pres makinesinden geçiriliyor. Cam ambalajlar ise ayrı araçlarla depolama alanına taşınıyor.
Zorlu, yürütülen çalışmalar sonucunda günlük yaklaşık 4 ton cam ambalaj toplandığını bildirdi.
PET AMBALAJ MİKTARI 3 KATINA ÇIKTI
DOA sistemine ilginin giderek arttığını kaydeden Mehmet Zorlu, 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplandığını aktardı.
Sistemin Türkiye genelinde devreye alınmasının ardından bu rakamın 600 kilograma yükseldiğini belirten Zorlu, "1 Temmuz sonrasında üç katı yoğunluğa çıkmış durumdayız" dedi.
Ambalaj miktarlarının kilogram bazında da arttığını ifade eden Zorlu, yoğunluğun önümüzdeki dönemde daha da yükselmesinin beklendiğini söyledi.
EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR, ENERJİ TÜKETİMİ AZALIYOR
Tesiste biriktirilen ambalaj atıkları, TÜÇA bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerle geri kazanım firmalarına ulaştırılıyor.
Bu süreçle ambalajların yeniden ham madde olarak kullanılması sağlanırken, üretimde ihtiyaç duyulan enerji miktarı da azaltılıyor.
Mehmet Zorlu, sistem sayesinde hem geri dönüşüme katkı sağlandığını hem de doğanın korunduğunu belirtti.
HABERİN ÖNE ÇIKAN RAKAMLARI
- 81 il: DOA sisteminin uygulandığı il sayısı
- 973 ilçe: DOA makinelerinin hizmet verdiği ilçe sayısı
- 7 bin ambalaj: Günlük ortalama geri dönüştürülen ambalaj
- 4 ton: Günlük toplanan cam ambalaj miktarı
- 600 kilogram: Günlük toplanmaya başlanan PET miktarı
- 3 kat: 1 Temmuz sonrasındaki yoğunluk artışı