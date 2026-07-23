Şile Belediyesi soruşturmasında bilirkişi raporu ve tanık ifadeleri, Ahbap ile olan kirli ilişkileri ortaya koydu. Dosyada, Şile Belediye Başkanı ile sevgili olduğu belirtilen eski spiker Mutlu Ulusoy'un belediyede işe başladığı bilgisi de yer aldı. Soruşturmada ayrıca Ahbap bağlantılı para trafiği ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve asistanı Yeliz Kaya arasındaki dikkat çeken WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi.

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu ve tanık ifadeleri, festival ihalesine ilişkin dikkat çekici iddiaları ortaya koydu. Raporda ihale resmi olarak Sur Müzik'e verilse de bu firmanın paravan olduğu ve organizasyonun fiilen Haluk Levent'in kardeşinin firması Koşan Adam tarafından yürütüldüğü, belediyeden çıkan ödemelerinin şirket ve şahıs hesapları arasında dolaştırılarak izinin takip edilememesine yönelik faaliyetlerde bulunulduğu değerlendirildi. Dosyada ayrıca rüşvet itiraflarıyla birlikte festivalde sanatçılara ödenen ücretlerle belediyeye kesilen faturalar arasındaki farklar olduğu, bu yolla belediyenin kasasının boşaltıldığı tespit edildi. Soruşturmada tanık olarak ifade veren eski spiker Mutlu Ulusoy'un CHP'li Şile Belediye Başkanı ile sevgili oldukları ve belediyede işe başlatıldığı ortaya çıktı. Ayrıca dosyaya Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile asistanı Yeliz Kaya'nın WhatsApp yazışmaları da dahil oldu. Yazışmalarda Acil'in Kaya'yı Haluk Levent'in çeklerine imza atarak başını belaya sokabileceğine yönelik uyarılarda bulunduğu ve "Kişisel borçlarınız için Ahbap'ın içini boşalttınız" dediği görüldü.

Şile Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın da Berkant Acil ile yazışmaları ortaya çıktı. "BUNDAN SONRA TEK MUHATABINIZ OĞUZ" Bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi resmi kayıtlarda Sur Müzik adına gerçekleştirildi. Şüpheli ve tanık ifadelerinde ise organizasyonu fiilen Koşan Adam firmasının yürüttüğü anlatıldı. Şüpheli Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, "İhale Koşan Adam'a verildi, kağıt üzerinde Sur Müzik aldı. Teklif veren diğer firmalar da Sur Müzik ile organik bağı olan firmalardı" dedi. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı da festivali fiilen Koşan Adam'ın yaptığını doğruladı. Belediye Başkanı'nın, "Bundan sonra tek muhatabınız Oğuz" dediğini anlattı. Bilirkişi raporunda Sur Müzik'in paravan yüklenici, Koşan Adam'ın ise asıl organizatör olduğu değerlendirmesi yapıldı. Sanatçıların ve sunucuların büyük bölümü Sur Müzik'i tanımadıklarını, işi kendilerine Koşan Adam'ın getirdiğini beyan etti. Dosyada ayrıca ihalenin Berkant Acil'e verilmesi için Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın rüşvet talebine ilişkin çeşitli ifadeler yer aldı. Kültür Koordinatörü Furkan Yapıcı, "Belediye Başkanı'na Oğuz Kaçmaz'ın Arif Sevik'ten 4.000.000 TL ve telefonlar istediğini söylediğini, kendisi rüşvetten 3.000.000 TL olarak bilgisi olduğunu, telefonlardan da bilgisi olduğunu ancak 1.000.000 TL farkı bilmediğini söylediğini, bu sayede Başkan'ın rüşvetten haberdar olduğunu anladığını" anlattı. İhaleye dair ödemelerin geciktirilerek rüşvet istenmesi ve iPhone 15 Pro Max telefonlarla telsizlerin belediye yöneticilerine rüşvet olarak teslim edilmesine ilişkin ifadeler soruşturma dosyasında yerini aldı.