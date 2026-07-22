İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. Soruşturma kapsamında savcılığın, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin ifadesine başvurma kararı aldığı bildirildi. Bu çerçevede, Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerinin alınacağı öğrenildi. AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME! 5 ÜNLÜ İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI Bu isimlerin yürütülen soruşturma dosyası kapsamında ifadelerine başvurulacağı kaydedildi. Söz konusu isimler Ahbap Derneğine verdikleri destekle biliniyor.

Ahbap Derneği’nin İstanbul ofisinde arama yapılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

28 ŞÜPHELİ TUTUKLU İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.