Başkan Erdoğan talimat vermişti: Diyarbakır Cezaevi Müzesinde sona yaklaşıldı! Karanlık geçmişten demokrasi abidesine
12 Eylül darbe döneminin en ağır insan hakları ihlallerine sahne olan eski Diyarbakır Cezaevi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan dönüşüm projesinde son aşamaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapıda incelemelerde bulunurken, alanın hem geçmişin karanlığını unutturmayacak bir "Hafıza Müzesi" hem de 24 saat yaşayan dev bir kültür merkezi olarak 2027'nin ilk yarısında hizmete açılacağını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Anı Müzesi ve Kültür Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ersoy'un ziyaretine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer ile MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan da eşlik etti.
DEMOKRASİNİN ÖNEMİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAK BİR NOKTA OLUŞTURULUYOR
Bakan Ersoy, yaptığı değerlendirmede, projenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2021'de Diyarbakır ziyareti sırasında, yapının hafıza müzesi ve kültürel merkeze dönüştürülmesi yönündeki açıklamasıyla başladığını belirtti.
80 darbesi sonrasında cunta yönetiminin demokrasiyi askıya almasının toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Ersoy, bu yapının demokrasinin ülkeleri ve toplumları nasıl geliştirdiğini anlatacak tarihi bir merkez olarak kurgulandığını söyledi.
Ersoy, "İnsan haklarının askıya alındığı, demokrasinin olmadığı cunta dönemlerinin- sadece bizim ülkemiz için geçerli değil birçok ülkede bu oldu- olumsuzluklarının da anlatılacağı, vatandaşın eğitilebileceği bir nokta olarak hayata geçirilmesi kararı alınıyor." ifadelerini kullandı.
TÜM SÜREÇ ADIM ADIM TAMAMLANDI
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Adalet Bakanlığının hükümlülerin diğer infaz kurumlarına nakil sürecini tamamladığını anlatan Ersoy, Ekim 2022'de düzenlenen törenle yapının kapısına sembolik olarak kilit vurulduğunu ve mülkiyetin Adalet Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini hatırlattı.