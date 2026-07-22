Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı! Rüşvet paraları ona gönderilmişti

Öte yandan, şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. Doruk Bulut, savcılıkta ki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

RÜŞVET PARALARI BULUT'A GÖNDERİLMİŞ!

Sabah'ın haberine göre, tutuklanan Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförüne döviz bürolarında bozdurttuğu rüşvet paralarının CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildiği ortaya çıktı. Etkin pişmanlık ifadelerinde geçen döviz büroları üzerinden para aktarımı iddiasıyla Bulut'un gözaltına alındığı belirtildi.

21.5 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre, Silivri Belediyesi'nde görevli organizasyonun kamu kaynaklarını nasıl heba ettiği de gözler önüne serildi. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki kıymetli bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu tam 21.522.717,40 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı belgelendi. Ayrıca belediyeye personel alımı, işletme devir ve kiralama işlemleri, imar ve ruhsat verilmesi, mühürlerin usulsüz kaldırılması, kaçak yapılara göz yumulması ve belediye taşınmaz satış süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yapıldığı saptandı.