Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı! Rüşvet paraları ona gönderilmişti
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
BULUT TUTUKLANDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.
DORUK BULUT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ İSTENMİŞTİ
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı.
Öte yandan, şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilmişti. Doruk Bulut, savcılıkta ki ifade işlemlerinin ardından, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
RÜŞVET PARALARI BULUT'A GÖNDERİLMİŞ!
Sabah'ın haberine göre, tutuklanan Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförüne döviz bürolarında bozdurttuğu rüşvet paralarının CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildiği ortaya çıktı. Etkin pişmanlık ifadelerinde geçen döviz büroları üzerinden para aktarımı iddiasıyla Bulut'un gözaltına alındığı belirtildi.
21.5 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI
Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre, Silivri Belediyesi'nde görevli organizasyonun kamu kaynaklarını nasıl heba ettiği de gözler önüne serildi. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki kıymetli bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu tam 21.522.717,40 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı belgelendi. Ayrıca belediyeye personel alımı, işletme devir ve kiralama işlemleri, imar ve ruhsat verilmesi, mühürlerin usulsüz kaldırılması, kaçak yapılara göz yumulması ve belediye taşınmaz satış süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yapıldığı saptandı.
BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU TUTUKLANMIŞTI
Silivri Belediyesi'ne yönelik 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin imar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız menfaat temin ettikleri iddia edilmişti. CHP'li Balcıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı da açıklamıştı.