İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı belirtildi.