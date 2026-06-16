İçişleri Bakanlığı duyurdu: Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Balcıoğlu hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/6249 sayılı soruşturma kapsamında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldığını bildirdi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında tutuklama tedbirinin uygulanması üzerine Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, görevden uzaklaştırma kararının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alındığı vurgulandı.
Açıklamada, Bora Balcıoğlu'nun Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi. Bakanlık, söz konusu kararın yürütülen adli süreç kapsamında uygulanan idari bir tedbir niteliği taşıdığını bildirdi.