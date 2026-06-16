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Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de

CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı. ahaber.com.tr, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Naci Aydın ile tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadelerine ulaştı. Aydın, 39 dükkânın ruhsat işlemleri karşılığında talep edildiğini öne sürdüğü 12 milyon TL'nin karşılığı olan yaklaşık 380 bin doları belediyeye götürdüğünü ve parayı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz'un makamına bıraktığını anlattı. Balcıoğlu'na; alınan lüks villalar, gizemli döviz bürosu trafiği, "bağış" adı altında dönen çarklar ve milyonlarca liralık kamu zararları tek tek soruldu. Yavuz ifadesinde iddiaları reddederken, Balcıoğlu villayı kendi birikimleriyle aldığını iddia etti. Öte yandan soruşturmada yeni bir ifade dosyaya girdi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşinin üzerine alınan Sunflower’daki villanın satış bedelinin tapu ve banka kayıtlarında görünen 10 milyon TL olmadığı, satıcı Nedim Dinçbay’ın beyanına göre gerçek satış bedelinin 30 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Dinçbay, 10 milyon TL’nin banka yoluyla gönderildiğini, kalan tutarın ise Bora Balcıoğlu tarafından dolar karşılığı elden teslim edildiğini söyledi. İşte detaylar…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında bulunduğu 18 şüphelinin sevk edildikleri Silivri Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 1

RÜŞVET ÇARKINI DEŞİFRE EDEN İFADEYE AHABER.COM.TR ULAŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın kilit ismi Naci Aydın, belediyedeki rüşvet çarkının nasıl işlediğini tüm ayrıntılarıyla anlatırken, ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 2

"BAĞIŞ" ADI ALTINDA 12 MİLYON TL İSTEDİLER

İfade tutanağına göre Naci Aydın, Silivri Yeni Mahalle'de yapımı devam eden projedeki 39 dükkânın ruhsat işlemleri için Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ile görüştüğünü söyledi. Aydın, Yavuz'un kendisine belediyenin bir uygulaması olduğunu belirterek dükkânların metrekareleri üzerinden hesaplanan 12 milyon TL tutarında "bağış" talep ettiğini öne sürdü.

Aydın, ilk aşamada belediyeye bağlı bir kuruluşa ait IBAN numarası verileceğinin söylendiğini ancak daha sonra herhangi bir hesap bilgisinin gönderilmediğini ifade etti. Bunun üzerine parayı elden teslim etmeyi teklif ettiğini belirten Aydın, 12 milyon TL'nin karşılığı olan yaklaşık 375-380 bin doları bankalardan çekerek belediyeye götürdüğünü anlattı.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 3

"KARTON ÇANTAYI SEKRETERE BIRAKTIM"

Aydın, para dolu karton çantayla Silivri Belediye Binası'na gittiğini, Fatih Yavuz'un makam odasının kalabalık olması nedeniyle çantayı sekretere teslim ettiğini söyledi. İfadesinde, "Bunu Fatih Yavuz'a verirsiniz" diyerek çantayı bıraktığını belirten Aydın, sekreterin çantanın içinde para olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Aydın ayrıca söz konusu ödeme karşılığında kendisine herhangi bir makbuz ya da resmi belge verilmediğini, ruhsat işlemlerinin ise yaklaşık 3-4 ay sonra tamamlandığını beyan etti.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 4

MASAK: AYNI GÜN 400 BİN DOLAR ÇEKİLMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK incelemelerinde, Naci Aydın'ın 27 Aralık 2024 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 400 bin dolar nakit çektiği tespit edildi. Dosyada, söz konusu para hareketlerinin rüşvet iddiasıyla bağlantılı olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 5

TELEFON MESAJLARI DA DOSYADA

Cep telefonu incelemelerinde elde edilen yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Aydın'ın telefonunda "Fatih Belediye" olarak kayıtlı numarayla yaptığı görüşmelerin ardından başka bir kişiyle mesajlaştığı, yazışmalarda "deste", "2 bin eksik" ve "üç ayrı bankadan aldık, karıştırmış olabiliriz" ifadelerinin geçtiği belirlendi.

Naci Aydın'ın mesajlaşmalarından görüntüNaci Aydın'ın mesajlaşmalarından görüntü

Aydın, ifadesinde bu mesajların, teslim ettiğini söylediği paradan 2 bin dolar eksik çıkması nedeniyle yapılan görüşmelere ilişkin olduğunu kabul etti.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 6

HTS KAYITLARINDA ORTAK BAZ SİNYALİ

Dosyada yer alan HTS ve baz kayıtlarına göre, paranın çekildiği 27 Aralık 2024 tarihinde Naci Aydın ile Fatih Yavuz'un gün içerisinde birden fazla kez aynı bölgede baz verdiği tespit edildi.

Bu tespitlere ilişkin ifadesi alınan Aydın, söz konusu gün "bağış ödemesi" nedeniyle Fatih Yavuz'un yanına gittiğini söyledi.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 7

BALCIOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI!

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan Balcıoğlu'nun ifadesine de ahaber.com.tr ulaştı.

Balcıoğlu'na; alınan lüks villalar, gizemli döviz bürosu trafiği, "bağış" adı altında dönen çarklar ve milyonlarca liralık kamu zararları tek tek soruldu.

Sunflower EvleriSunflower Evleri

DOSYANIN ODAĞINDA SUNFLOWER'DAKİ VİLLA

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri, seçimden kısa süre sonra Balcıoğlu'nun eşi adına satın alınan Sunflower'daki villa oldu.

Dosyadaki MASAK ve tapu kayıtlarına göre, Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks mesken için satıcı Nedim Dinçbay'a "1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli" açıklamasıyla 10 milyon TL gönderildiği, ayrıca 200 bin TL tapu harcı ödendiği tespit edildi.

Balcıoğlu ifadesinde villanın 10 milyon TL bedelle satın alındığını doğrulayarak, "Bütün parayı kendi birikimimden verdim. Eşimin herhangi bir katkısı olmadı" dedi.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 8

AYNI GÜN DİKKAT ÇEKEN PARA HAREKETLERİ

İfade tutanağında, villa satışının gerçekleştiği gün eşinin hesabında 1 milyon 5 bin TL nakit yatırma, 278 bin 500 dolar çekme ve yaklaşık 8 milyon 996 bin TL nakit yatırma işlemleri bulunduğu da yer aldı.

Balcıoğlu, söz konusu işlemlerin villa alımı için gerçekleştirildiğini ve paraların kendisine ait olduğunu savundu.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 9


10 MİLYON DEĞİL 30 MİLYON TL ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan Sunflower'daki villa ile ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6249 sayılı soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan taşınmazın eski sahibi Nedim Dinçbay, villanın gerçek satış bedeline ilişkin çarpıcı beyanda bulundu. Dosyaya göre, Hayriye Sena Balcıoğlu adına 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkii 1000 ada 1 parselde yer alan dubleks mesken satın alındı. Banka kayıtlarında, "1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli" açıklamasıyla satıcı Nedim Dinçbay'a 10 milyon TL gönderildiği görüldü. Ayrıca aynı gün 200 bin TL tapu harcı ödemesi yapıldığı tespit edildi. Ancak satıcı Nedim Dinçbay'ın ifadesi, dosyadaki para trafiğine ilişkin yeni bir gerçeği ortaya çıkartdı. Dinçbay, söz konusu taşınmazı Hayriye Sena Balcıoğlu'na sattığını belirterek, satıştan toplam 30 milyon TL aldığını söyledi. Dinçbay ifadesinde, bu tutarın bir kısmının banka havalesiyle gönderildiğini, kalan bölümün ise tapu satışı sonrasında Sunflower evleri satış ofisinde Bora Balcıoğlu tarafından dolar karşılığı olarak elden teslim edildiğini beyan etti.

Silivri Belediye Başkanının eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına aldığı ve tapuda 10 milyon TL olarak gösterilen villanın 30 milyon TL’ye alındığı ortaya çıktı.Silivri Belediye Başkanının eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına aldığı ve tapuda 10 milyon TL olarak gösterilen villanın 30 milyon TL’ye alındığı ortaya çıktı.

Dinçbay, ilk beyanında banka yoluyla 6 milyon TL aldığını hatırladığını, ancak kendisine gösterilen hesap hareketlerinde 10 milyon TL gönderildiğinin görüldüğünü belirterek, aradan zaman geçtiği için yanlış hatırlamış olabileceğini söyledi. Satıcı Dinçbay, geri kalan parayı ise bizzat Bora Balcıoğlu'ndan dolar karşılığı elden teslim aldığını yineledi. Bu beyanla birlikte, daha önce banka kayıtlarında 10 milyon TL olarak görünen villa satışına ilişkin gerçek bedelin 30 milyon TL olduğu iddiası soruşturma dosyasına girmiş oldu. Soruşturma kapsamında, satış bedelinin neden banka kayıtlarına tam olarak yansıtılmadığı, elden teslim edildiği belirtilen dolar karşılığı paranın kaynağı ve taşınmazın gerçek değerinin tapu işlemlerinde nasıl gösterildiği hususlarının incelendiği kaydediliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediyeye yönelik yolsuzluk/rüşvet soruşturmasında para trafiği, taşınmaz alımları ve mal varlığı hareketlerine ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİYLE GÖRÜŞMELER

Soruşturma dosyasına göre Balcıoğlu, tapu işlemlerinin yapıldığı gün Bektaşoğlu Döviz'in sahibi ile birden fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelere ilişkin açıklama yapan Balcıoğlu, döviz bürosundaki kur ile banka kurunu karşılaştırmak amacıyla aradığını belirterek, "Döviz bozdururken zarar edip etmediğimi öğrenmek için birkaç kez görüştüm" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞ" İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Dosyada yer alan bir diğer başlık ise Silivri'de bazı müteahhit ve işletme sahiplerinden "bağış" adı altında para toplandığı iddiaları oldu. İddialara göre söz konusu ödemeler, Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çeşitli hesaplara yönlendirildi. Balcıoğlu ise bu iddiaları reddederek, Gıda Bankası'nın belediyeden bağımsız bir dernek olduğunu, derneğin resmi makamlar tarafından denetlendiğini ve hiçbir imar, ruhsat ya da iskân işlemi karşılığında menfaat sağlanmadığını savundu.

250 BİN TL VE MİLYONLUK BAĞIŞ KAYITLARI

Dosyada yer alan tespitlere göre N.N. S. isimli şahsın Silivri Gıda Bankası'na 250 bin TL, Silivri Belediye Başkanlığı hesaplarına ise farklı tarihlerde toplam 1 milyon 775 bin TL'yi aşan ödemeler yaptığı belirlendi. Balcıoğlu, bu ismi tanımadığını, şirketle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ve söz konusu paraları kesinlikle almadığını söyledi.

ÇANTA KOOPERATİF ARSASI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmada Silivri Belediyesi'ne ait Çanta bölgesindeki bazı parsellerin İkitelli İşyeri Kooperatifi'ne 35 milyon 500 bin TL bedelle satılması da mercek altına alındı. Bilirkişi raporunda satış nedeniyle belediyenin yaklaşık 21 milyon 522 bin TL kamu zararına uğratılmış olabileceği yönünde değerlendirme yer aldı. Balcıoğlu ise satış kararının belediye meclisinde alındığını, söz konusu alanın NATO boru hattının geçtiği, imar açısından sınırlı ve atıl bir arazi olduğunu belirterek belediyenin zarar etmediğini savundu.

Silivri Belediyesi'nde kirli rüşvet çarkı! İtirafçı Naci Aydın ile Belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun ifadesi ahaber.com.tr'de - 10

450 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüpheli Naci Aydın'ın gündeme getirdiği 450 bin dolarlık rüşvet iddiası da Balcıoğlu'na yöneltildi. Dosyada, Naci Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz ve Bora Balcıoğlu'nun aynı gün ortak baz kayıtlarının bulunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

Balcıoğlu ise Naci Aydın ile görüşmelerinin Silivrispor ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında gerçekleştiğini belirterek, Fatih Yavuz ile Aydın arasındaki baz birlikteliğinin nedenini bilmediğini söyledi.

ROLEX İDDİALARINI DA REDDETTİ

İfade tutanağında kamuoyuna yansıyan Rolex saat iddiaları da yer aldı. Balcıoğlu, kendisi ve eşi adına 10'ar milyon TL değerinde iki Rolex saat alındığı yönündeki iddiaları reddetti. Rolex bayisinden gelen yazılarda kendi ve eşi adına herhangi bir fatura bulunmadığını öne süren Balcıoğlu, sosyal medyada gündem olan saatin ise Rolex değil, yaklaşık 8 bin TL değerindeki Guess marka bir saat olduğunu savundu.

Balcıoğlu, ifadesi boyunca hakkındaki tüm rüşvet, menfaat temini, usulsüz bağış, kamu zararı ve lüks harcama iddialarını reddetti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; belediyedeki imar, ruhsat, bağış, ihale ve menfaat iddialarına ilişkin incelemeler çok yönlü olarak sürüyor.

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