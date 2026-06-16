Balcıoğlu ifadesinde villanın 10 milyon TL bedelle satın alındığını doğrulayarak, "Bütün parayı kendi birikimimden verdim. Eşimin herhangi bir katkısı olmadı" dedi.

Dosyadaki MASAK ve tapu kayıtlarına göre, Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkiindeki dubleks mesken için satıcı Nedim Dinçbay'a "1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli" açıklamasıyla 10 milyon TL gönderildiği, ayrıca 200 bin TL tapu harcı ödendiği tespit edildi.

Balcıoğlu, söz konusu işlemlerin villa alımı için gerçekleştirildiğini ve paraların kendisine ait olduğunu savundu.

İfade tutanağında, villa satışının gerçekleştiği gün eşinin hesabında 1 milyon 5 bin TL nakit yatırma, 278 bin 500 dolar çekme ve yaklaşık 8 milyon 996 bin TL nakit yatırma işlemleri bulunduğu da yer aldı.



10 MİLYON DEĞİL 30 MİLYON TL ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun eşinin üzerine alınan Sunflower'daki villa ile ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6249 sayılı soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan taşınmazın eski sahibi Nedim Dinçbay, villanın gerçek satış bedeline ilişkin çarpıcı beyanda bulundu. Dosyaya göre, Hayriye Sena Balcıoğlu adına 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkii 1000 ada 1 parselde yer alan dubleks mesken satın alındı. Banka kayıtlarında, "1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli" açıklamasıyla satıcı Nedim Dinçbay'a 10 milyon TL gönderildiği görüldü. Ayrıca aynı gün 200 bin TL tapu harcı ödemesi yapıldığı tespit edildi. Ancak satıcı Nedim Dinçbay'ın ifadesi, dosyadaki para trafiğine ilişkin yeni bir gerçeği ortaya çıkartdı. Dinçbay, söz konusu taşınmazı Hayriye Sena Balcıoğlu'na sattığını belirterek, satıştan toplam 30 milyon TL aldığını söyledi. Dinçbay ifadesinde, bu tutarın bir kısmının banka havalesiyle gönderildiğini, kalan bölümün ise tapu satışı sonrasında Sunflower evleri satış ofisinde Bora Balcıoğlu tarafından dolar karşılığı olarak elden teslim edildiğini beyan etti.

Silivri Belediye Başkanının eşi Hayriye Sena Balcıoğlu adına aldığı ve tapuda 10 milyon TL olarak gösterilen villanın 30 milyon TL’ye alındığı ortaya çıktı.

Dinçbay, ilk beyanında banka yoluyla 6 milyon TL aldığını hatırladığını, ancak kendisine gösterilen hesap hareketlerinde 10 milyon TL gönderildiğinin görüldüğünü belirterek, aradan zaman geçtiği için yanlış hatırlamış olabileceğini söyledi. Satıcı Dinçbay, geri kalan parayı ise bizzat Bora Balcıoğlu'ndan dolar karşılığı elden teslim aldığını yineledi. Bu beyanla birlikte, daha önce banka kayıtlarında 10 milyon TL olarak görünen villa satışına ilişkin gerçek bedelin 30 milyon TL olduğu iddiası soruşturma dosyasına girmiş oldu. Soruşturma kapsamında, satış bedelinin neden banka kayıtlarına tam olarak yansıtılmadığı, elden teslim edildiği belirtilen dolar karşılığı paranın kaynağı ve taşınmazın gerçek değerinin tapu işlemlerinde nasıl gösterildiği hususlarının incelendiği kaydediliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediyeye yönelik yolsuzluk/rüşvet soruşturmasında para trafiği, taşınmaz alımları ve mal varlığı hareketlerine ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİYLE GÖRÜŞMELER

Soruşturma dosyasına göre Balcıoğlu, tapu işlemlerinin yapıldığı gün Bektaşoğlu Döviz'in sahibi ile birden fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelere ilişkin açıklama yapan Balcıoğlu, döviz bürosundaki kur ile banka kurunu karşılaştırmak amacıyla aradığını belirterek, "Döviz bozdururken zarar edip etmediğimi öğrenmek için birkaç kez görüştüm" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞ" İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Dosyada yer alan bir diğer başlık ise Silivri'de bazı müteahhit ve işletme sahiplerinden "bağış" adı altında para toplandığı iddiaları oldu. İddialara göre söz konusu ödemeler, Silivri Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile çeşitli hesaplara yönlendirildi. Balcıoğlu ise bu iddiaları reddederek, Gıda Bankası'nın belediyeden bağımsız bir dernek olduğunu, derneğin resmi makamlar tarafından denetlendiğini ve hiçbir imar, ruhsat ya da iskân işlemi karşılığında menfaat sağlanmadığını savundu.

250 BİN TL VE MİLYONLUK BAĞIŞ KAYITLARI

Dosyada yer alan tespitlere göre N.N. S. isimli şahsın Silivri Gıda Bankası'na 250 bin TL, Silivri Belediye Başkanlığı hesaplarına ise farklı tarihlerde toplam 1 milyon 775 bin TL'yi aşan ödemeler yaptığı belirlendi. Balcıoğlu, bu ismi tanımadığını, şirketle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ve söz konusu paraları kesinlikle almadığını söyledi.

ÇANTA KOOPERATİF ARSASI DA SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturmada Silivri Belediyesi'ne ait Çanta bölgesindeki bazı parsellerin İkitelli İşyeri Kooperatifi'ne 35 milyon 500 bin TL bedelle satılması da mercek altına alındı. Bilirkişi raporunda satış nedeniyle belediyenin yaklaşık 21 milyon 522 bin TL kamu zararına uğratılmış olabileceği yönünde değerlendirme yer aldı. Balcıoğlu ise satış kararının belediye meclisinde alındığını, söz konusu alanın NATO boru hattının geçtiği, imar açısından sınırlı ve atıl bir arazi olduğunu belirterek belediyenin zarar etmediğini savundu.