Çekirge istilası iddialarına Tarım ve Orman Bakanlığından yanıt: Afrika veya Balkanlar'dan gelen sürü yok

Marmara Bölgesi genelinde "çekirge istilası" yaşandığına dair ortaya atılan iddialara Tarım ve Orman Bakanlığından yanıt geldi. Bakanlık, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere bölgede tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara yol açan herhangi bir çekirge popülasyonunun bulunmadığını bildirdi.

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında gündeme gelen "çekirge istilası" iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi Balkanlar'dan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.