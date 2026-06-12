CHP'li Silivri Belediyesi’ne yönelik başlatılan dev yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve17 şüpheli gözaltına alındı. İşte operasyonun perde arkası...

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.



Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının belediyeye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.





Operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

İBB SORUŞTURMASI SİLİVRİ'YE SIÇRADI

İstanbul genelinde yürütülen yolsuzluk operasyonlarında çember daralıyor. Silivri'de devam eden yargı süreciyle bağlantılı olarak düğmeye basıldığını belirten A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması bir yandan devam ediyor. Silivri'de bu kapsamda duruşmalar sürerken, bir başka yolsuzluk soruşturması da yine Silivri Belediyesi'ne yönelik olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

18 İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sabah saatlerinde başlatılan operasyonun kapsamı her geçen dakika genişliyor. Gözaltı sayılarına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Vural, "Operasyonun geneline baktığımız zaman şu ana kadar 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığını, bunlardan 17'sinin an itibarıyla gözaltına alınmış olduğunu bildirelim" sözleriyle operasyonun kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA VE KRİTİK GÖZALTILAR

Operasyonun merkez üssü olan belediye binasında ekiplerin incelemeleri devam ederken, çok sayıda iş insanının da dosya kapsamında olduğu öğrenildi. Muhabir Ahmet Nazif Vural, "Şu an için belediye binasında da aramalar yapıldı. Aynı zamanda çeşitli iş insanlarının da bu soruşturma dahilinde gözaltına alınmış olduğunu biliyoruz. Bu iş insanlarının evraklarına ve genel olarak soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan çeşitli materyallerine bakılacaktır" şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI BORA BALCIOĞLU DA LİSTEDE

Soruşturmanın en dikkat çeken ismi ise Silivri Belediye Başkanı oldu. Operasyonun rüşvet ağına yönelik olduğunu belirten Vural, "Yolsuzluk soruşturması kapsamında şu an bu operasyon gerçekleşiyor. Operasyonun en önemli yanı belki de Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da yine rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmış olmasıdır" ifadeleriyle kamuoyunu bilgilendirdi. Gözaltına alınan isimlerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldüğü ve önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin daha net bilgilerin paylaşılacağı aktarıldı.