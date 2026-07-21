Şimdi dilleri tutuldu! Depremde enkazın altında devlet değil onlar kaldı

6 Şubat depremlerinin ardından Haluk Levent'i ve Ahbap Derneğini öne çıkararak depremzedeye yardım yerine devleti asrın felaketi karşısında zayıf göstermeyi tercih edenlerin Levent'in milyarlık vurgunu sonrasında adeta sus pus olması dikkat çekti.

Depremin ilk saatinden itibaren canla başla sahaya inen AFAD, Kızılay ve diğer devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için her türlü yalana başvuran isimler, Haluk Levent'in milyarlık vurgunu sonrasında enkazın altında kaldı. Haluk Levent'in Ahbap Derneğini yücelterek depremzedeye yardım değil, hükümet yıpratmak, devleti asrın afeti karşısında etkisizleştirerek enkazın altında bırakmak olan Ahbap destekçileri, koro halinde büyük sahtekarlığa destek oldu.

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, kamuoyunda "devlet yetersiz kalıyor" algısını işlemeye çalışan tanınmış isimler, aradan geçen sürecin ardından Haluk Levent'in geçirdiği soruşturma ve ortaya çıkan deliller sonucu sessizliğe büründü.

DEVLET YARALARI SARDI

Devlet millet el ele, depremde en ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. 2,5 yıl gibi kısa bir sürede yarım milyona yakın, toplam 455 bin 467 bağımsız bölüm tamamlanarak depremzedelere teslim edildi.

İşte o isimlerden bazılarının asrın felaketi sırasında yaptıkları paylaşımlar:

Avukat Feyza Altun asrın felaketinden bir gün sonra 7 Şubat 2023'te sosyal medya hesabından, "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" paylaşımı yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı 13 Şubat'ta, "Ahbap'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" dedi.

12 Şubat'ta paylaşım yapan Muharrem İnce ise Ahbap, "Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın" paylaşımı yaptı.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, "hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" derken, gazeteci Ruşen Çakır ise, "Ahbap'ı biliyoruz, ama AFAD'ı bilmiyoruz" dedi. Bununla da yetinmeyen Çakır, "AFAD bizden değil" ifadelerini kullandı.