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Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında!

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Silivri Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "nüfus ticareti" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut'un ikametinde yapılan arama, el koyma işleminin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüpheli Bulut'un 22 Temmuz'da mevcutlu olarak Silivri Adliyesi'ne getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında! - 1

BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesi'ne yönelik 12 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin imar, ruhsat, personel alımı, taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlük yaparak haksız menfaat temin ettikleri iddia edilmişti. CHP'li Balcıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Silivri CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında! - 2

İçişleri Bakanlığı Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığı da açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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