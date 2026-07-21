Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli, bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 21 Temmuz 2026 tarihinde 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Soruşturmalarda elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları, dijital incelemeler, Sağlık Bakanlığı kayıtları, HTS ve MASAK analizleri ile tanık ve gizli tanık beyanları doğrultusunda; aralarında sağlık çalışanları, bilgi işlem ve veri giriş personeli, güvenlik korucuları, bir iş insanı ve bir bilişim şirketi sahibinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. Operasyonlar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Elazığ, Malatya ve Tunceli'de; Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ise Ankara, İstanbul, Elazığ ve Tunceli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir."

HASTANE KAYITLARININ SİLİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

"Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesindeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemelerde, Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlenmiştir. Söz konusu tarihte yalnızca Gülistan Doku'ya değil, hastaneden hizmet alan kişilerin tamamına ait log kayıtlarının yok edildiği; buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Log kayıtlarının tümüyle silinmesinin teknik bir arızadan kaynaklanmadığı, işlemin teknik bilgi gerektiren kasıtlı ve yoğun bir müdahale sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir."