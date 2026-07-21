2026 YKS sonuçları açıklandı: Milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor
Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açıldı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Tercih sürecine çevrilen gözler için yeni takvimin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak görüntüleyebiliyor.
YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
2026 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabiliyor.
Sonuç ekranında adayların görüntüleyebileceği bilgiler şunlar:
- TYT puanı
- AYT puanı
- YDT puanı (sınava giren adaylar için)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları
- Test bazında doğru ve yanlış cevap sayıları
- Ham puan ve yerleştirme puanları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgisi
- Sonuç belgesi ve sınav performansına ilişkin ayrıntılar
- Adaylar isterlerse e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
2026 YKS ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) birinciler belli oldu.
TYT birincileri
- İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İstanbul
- Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi / Eskişehir
- Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi / Şanlıurfa
- Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
- Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
AYT birincileri
- Sayısal: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
- Sözel: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
- Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
YDT birincileri
- Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
- Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
- Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi / Denizli
- İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
- Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul