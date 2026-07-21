2026 YKS sonuçları açıklandı: Milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor

Değerlendirme sürecinde iki soru iptal edildi. (Fotoğraf: A Haber)

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE İKİ SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM, 2026 YKS'nin değerlendirme sürecine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre sınavın madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolleri ve itirazlara yönelik bilimsel değerlendirmeler tamamlandı.

Açıklamada, 21 Haziran 2026'da uygulanan AYT'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edildiği bildirildi. Ayrıca Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 23 numaralı soru da yargı kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılarak puanlama işlemlerinin buna göre gerçekleştirildiği belirtildi.