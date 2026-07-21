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2026 YKS sonuçları açıklandı: Milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 YKS sonuçları açıklandı: Milyonlarca aday için tercih süreci başlıyor

Milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçları erişime açıldı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Tercih sürecine çevrilen gözler için yeni takvimin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav puanlarını ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini kullanarak görüntüleyebiliyor.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, 2026 YKS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (Fotoğraf: A Haber)ÖSYM, 2026 YKS sonuçlarını adayların erişimine açtı. (Fotoğraf: A Haber)

YKS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabiliyor.

Sonuç ekranında adayların görüntüleyebileceği bilgiler şunlar:

  • TYT puanı
  • AYT puanı
  • YDT puanı (sınava giren adaylar için)
  • Yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları
  • Test bazında doğru ve yanlış cevap sayıları
  • Ham puan ve yerleştirme puanları
  • Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgisi
  • Sonuç belgesi ve sınav performansına ilişkin ayrıntılar
  • Adaylar isterlerse e-Devlet üzerinden de sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TYT, AYT ve YDT birincileri ÖSYM tarafından açıklandı. (Fotoğraf: Bayram Ali Ersoy (X))TYT, AYT ve YDT birincileri ÖSYM tarafından açıklandı. (Fotoğraf: Bayram Ali Ersoy (X))

2026 YKS ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nde (YDT) birinciler belli oldu.

TYT birincileri

  • İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İstanbul
  • Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi / Eskişehir
  • Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi / Şanlıurfa
  • Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
  • Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

AYT birincileri

  • Sayısal: Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
  • Sözel: Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
  • Eşit Ağırlık: Tuğsem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

YDT birincileri

  • Almanca: Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
  • Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
  • Fransızca: Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi / Denizli
  • İngilizce: Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
  • Rusça: Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul

Değerlendirme sürecinde iki soru iptal edildi. (Fotoğraf: A Haber)Değerlendirme sürecinde iki soru iptal edildi. (Fotoğraf: A Haber)

DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE İKİ SORU İPTAL EDİLDİ

ÖSYM, 2026 YKS'nin değerlendirme sürecine ilişkin de açıklama yaptı. Buna göre sınavın madde analizleri, cevap anahtarlarının kontrolleri ve itirazlara yönelik bilimsel değerlendirmeler tamamlandı.

Açıklamada, 21 Haziran 2026'da uygulanan AYT'nin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı sorunun iptal edildiği bildirildi. Ayrıca Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 23 numaralı soru da yargı kararı doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılarak puanlama işlemlerinin buna göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Üniversite adayları için tercih süreci sonuçların ardından başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)Üniversite adayları için tercih süreci sonuçların ardından başlayacak. (Fotoğraf: A Haber)

2026 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih takvimine çevrildi. ÖSYM henüz 2026 YKS tercih tarihlerini duyurmadı. Tercih sürecinin, sonuçların ilan edilmesinin ardından temmuz ayının son bölümünde başlaması bekleniyor. Kesin tarihler, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşecek.

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