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Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirilirken, yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya incelemesinin 13 gün geciktirildiğini ve dijital verilerin silindiğini iddia etti.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 1

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Aradan geçen yıllara rağmen Doku'nun izine ulaşılamazken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yürütülen soruşturmada genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 2

ÖZEL EKİPTEN 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEMESİ


Gülistan Doku soruşturmasında tüm ihtimallerin değerlendirilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, genç kadının kaybolmadan önceki son 24 saatine odaklanarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tek tek mercek altına aldı.

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Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 3

Soruşturma kapsamında, 67'si ana güzergâhlarda bulunan kameralar olmak üzere toplam 70 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü detaylı şekilde analiz edildi. İncelemeler sonucunda Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluştuğu kafeye giriş ve çıkış anları ile daha sonra öğretmenine gitmek üzere hareket ettiği anlara ilişkin görüntüler dosyaya eklendi.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 4

Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik incelemelerde, Doku'nun son hareketlerinin aydınlatılması için tüm görüntüler kare kare değerlendirilmeye devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 5

DÖNEMİN VALİSİ DAHİL 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında genç kadının cenazesine halen ulaşılamazken, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil 13 şüpheli "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 6

DOKU'NUN AVUKATINDAN "VERİ SİLİNDİ" İDDİASI

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini iddia ederek bu süreçte dijital verilerin yok edildiğini öne sürdü.

Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Doku'ya ait SIM kartın dosyanın baş şüphelisi olarak gösterilen Tuncay Sonel tarafından "siber çete" olarak nitelendirdiği kişilere gönderildiğini belirterek veri silme ve yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.

Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 7

İNCELEME TALİMATININ 13 GÜN BOYUNCA VERİLMEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dijital delillerin olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Çimen, bu hesaplarla ilgili inceleme talimatının 13 gün boyunca verilmediğini ileri sürdü.



Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi 8

Çimen'in paylaşımında "Siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün, yani 18 Ocak 2020 saat 16.00'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdi" şeklinde ifadeler kullandı. Araştırmanın Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen Çimen, "Yaşanan süreç organize şekilde yürütüldü. Organize saf bir kötülük ile karşı karşıyayız" dedi.

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