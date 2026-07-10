Gülistan Doku soruşturmasında avukattan dikkat çeken iddia: Sosyal medya verileri silindi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğinin tespit edilmesiyle soruşturma derinleştirilirken, yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya incelemesinin 13 gün geciktirildiğini ve dijital verilerin silindiğini iddia etti.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Aradan geçen yıllara rağmen Doku'nun izine ulaşılamazken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yürütülen soruşturmada genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ÖZEL EKİPTEN 700 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELEMESİ

Gülistan Doku soruşturmasında tüm ihtimallerin değerlendirilmesi amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, genç kadının kaybolmadan önceki son 24 saatine odaklanarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını tek tek mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında, 67'si ana güzergâhlarda bulunan kameralar olmak üzere toplam 70 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü detaylı şekilde analiz edildi. İncelemeler sonucunda Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile buluştuğu kafeye giriş ve çıkış anları ile daha sonra öğretmenine gitmek üzere hareket ettiği anlara ilişkin görüntüler dosyaya eklendi.

Başsavcılık koordinesinde yürütülen teknik incelemelerde, Doku'nun son hareketlerinin aydınlatılması için tüm görüntüler kare kare değerlendirilmeye devam ediyor.