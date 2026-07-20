Ahbap soruşturmasında sıcak gelişme: Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan 2. dalga operasyonunda yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, 20 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe gönderildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER

Tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen isimler şöyle: "1. Emir Taşar, 2. Emre Kartaloğlu, 3. Ersin Gökgün, 4. Fatih Eke, 5. Gülgün Öztürk, 6. Hüseyin Küçük, 7. Muharrem Karataş, 8. Oğuzhan Uğur, 9. Suzan Düşküner Mintaş"

Savcılık sevk yazısında, şüpheliler hakkında; üzerlerine atılı suçları işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, tutuklama nedeninin mevcut olduğu, suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, isnat edilen suçlar için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alınarak CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca tutuklama talep edildiği belirtildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı.

ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Özgür Ömer Güner ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile belirlenen yerlere düzenli olarak başvurma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.



Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Oğuzhan Uğur, medya ve yayıncılık faaliyetlerine ilişkin detayları paylaştı. Şirket yapılanmasına dair bilgi veren Uğur, "Babala TV'de SGK'lı olarak çalıştığını, Osis Yapım'da yüzde 25 hisse sahibi olduğunu, Babala TV'nin ise annesi üzerine kayıtlı bir aile şirketi olduğunu" ifade etti.

DEPREM DÖNEMİNDEKİ IBAN TRAFİĞİ SORULDU

Soruşturma birimleri, deprem dönemindeki sosyal medya paylaşımlarını ve toplanan yardımları mercek altına aldı. Hatay'daki faaliyetlerini anlatan Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent'in daveti üzerine Hatay'a gittiklerini, burada çevredeki yardım ekipleriyle röportajlar yaptığını" söyledi. Yardım yayınlarında paylaşılan IBAN numaralarına da değinen Uğur, "Aktardığımız şey para değil, bilgidir." diyerek yayınlardaki "para topluyoruz" ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

"HALUK LEVENT DIŞINDA AHBAP'TAN KİMSEYİ TANIMAM"

Uğur, Ahbap Derneği yönetimiyle olan bağını reddederek dikkat çeken bir savunma yaptı. Dernekle organik bir bağı olmadığını öne süren Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent dışında Ahbap Derneği'nden kimseyi tanımadığını, dernek yönetimiyle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını" iddia etti. Haluk Levent ile en son deprem döneminde görüştüğünü belirten Uğur, "Ahbap'ın parasının nasıl kullanıldığını bilmem mümkün değil." sözleriyle derneğin mali yapısından haberdar olmadığını savundu.