Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, tutuklu emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan'ın emniyet ifadeleri dosyaya girdi.

İfadelerde dikkat çeken en önemli unsur ise şüphelilere yöneltilen soruların büyük bölümünün somut delillere dayanması oldu. Emniyet birimleri, resmi uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz istasyonu verileri, operasyonel hat incelemeleri, ankesör kayıtları, dijital materyaller, parmak izi tespitleri ve ev aramasında ele geçirilen belgeleri tek tek şüphelilerin önüne koydu.

FETÖ'cü pilota uçuş kayıtları, HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

RESMİ UÇUŞ KAYITLARI SORGUNUN MERKEZİNDE

Emniyetteki sorgusunda Ali Armağan'a, 25 Mart 2009 günü Malatya Erhaç'tan kalktığı belirtilen F-4 uçuşlarına ilişkin resmi kayıtlar gösterildi.

Dosyada yer alan uçuş planları, çağrı kodları, kalkış-iniş saatleri ve görev kayıtları üzerinden Armağan'a, Kahramanmaraş semalarında yapılan uçuşlar ile F-16'larla gerçekleştirildiği değerlendirilen TAKSAN faaliyeti ayrıntılı şekilde soruldu.

KAYITLARA RAĞMEN "KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNDE UÇMADIM" SAVUNMASI

Armağan ise, resmi uçuş kayıtlarına rağmen Kahramanmaraş üzerinde uçmadığını ileri sürerek iddiaları kabul etmedi. Şüphelilerin birçok kritik soruya "hatırlamıyorum", "tanımıyorum", "bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi; buna karşılık dosyada uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz bilgileri ve ev aramasında ele geçirilen materyallerin bulunması dikkat çekti.

YAZICIOĞLU DOSYASINDA F-4 SORGUSU

Armağan'a, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş Göksun Karayakup sırtlarında kaza/kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 uçuşları soruldu.

Soruşturma makamları, olay günü D721 çağrı adlı HH721 iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan'ın; D720 çağrı adlı HH720 iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gündeme getirdi.

Armağan ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim" dedi. Olay günü helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yaptığını savunan Armağan, Genelkurmay'dan gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Ancak soruşturma makamlarının önüne koyduğu uçuş kayıtlarına rağmen Armağan'ın, aynı gün iki ayrı F-4 uçuşuna ilişkin sorulara "hatırlamıyorum" ve "kabul etmiyorum" ekseninde cevap vermesi dosyadaki dikkat çeken çelişkiler arasında yer aldı.