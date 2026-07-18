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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik perde! HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi: FETÖ'cü pilottan çelişkili ifadeler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik perde! HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi: FETÖ'cü pilottan çelişkili ifadeler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda tutuklu emekli asker Ali Armağan'a emniyette resmi uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz istasyonu verileri, operasyonel hat incelemeleri, dijital deliller ve parmak izi tespitleri tek tek gösterildi. F-4 uçuşları, 152 irtibat kaydı ve evinde ele geçirilen belgeler hakkında sorular yöneltilen Armağan ise iddiaların tamamını reddederek birçok soruya "Bilmiyorum" ve "Hatırlamıyorum" şeklinde çelişkili ifadelerle yanıt verdi.

Ölümünden tam 17 yıl sonra yeniden açılan Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, tutuklu emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan'ın emniyet ifadeleri dosyaya girdi.

Tutuklanan emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan’ın ifadeleri dosyaya girdi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Tutuklanan emekli asker Ali Armağan ile eşi Şerife Armağan’ın ifadeleri dosyaya girdi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İfadelerde dikkat çeken en önemli unsur ise şüphelilere yöneltilen soruların büyük bölümünün somut delillere dayanması oldu. Emniyet birimleri, resmi uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz istasyonu verileri, operasyonel hat incelemeleri, ankesör kayıtları, dijital materyaller, parmak izi tespitleri ve ev aramasında ele geçirilen belgeleri tek tek şüphelilerin önüne koydu.

FETÖ'cü pilota uçuş kayıtları, HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) FETÖ'cü pilota uçuş kayıtları, HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

RESMİ UÇUŞ KAYITLARI SORGUNUN MERKEZİNDE

Emniyetteki sorgusunda Ali Armağan'a, 25 Mart 2009 günü Malatya Erhaç'tan kalktığı belirtilen F-4 uçuşlarına ilişkin resmi kayıtlar gösterildi.

Dosyada yer alan uçuş planları, çağrı kodları, kalkış-iniş saatleri ve görev kayıtları üzerinden Armağan'a, Kahramanmaraş semalarında yapılan uçuşlar ile F-16'larla gerçekleştirildiği değerlendirilen TAKSAN faaliyeti ayrıntılı şekilde soruldu.

KAYITLARA RAĞMEN "KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNDE UÇMADIM" SAVUNMASI
Armağan ise, resmi uçuş kayıtlarına rağmen Kahramanmaraş üzerinde uçmadığını ileri sürerek iddiaları kabul etmedi. Şüphelilerin birçok kritik soruya "hatırlamıyorum", "tanımıyorum", "bilmiyorum" şeklinde cevap vermesi; buna karşılık dosyada uçuş kayıtları, HTS analizleri, baz bilgileri ve ev aramasında ele geçirilen materyallerin bulunması dikkat çekti.

YAZICIOĞLU DOSYASINDA F-4 SORGUSU
Armağan'a, 25 Mart 2009'da TC-HEK tescilli helikopterin Kahramanmaraş Göksun Karayakup sırtlarında kaza/kırıma uğradığı saatlerde Malatya Erhaç'tan kalkan F-4 uçuşları soruldu.

Soruşturma makamları, olay günü D721 çağrı adlı HH721 iz numaralı 14.26-15.41 saatleri arasındaki uçuşta Ali Armağan ve Ahmet Turhan'ın; D720 çağrı adlı HH720 iz numaralı 10.30-12.12 saatleri arasındaki uçuşta ise Ali Armağan ve Nihat Biçer'in yer aldığına ilişkin kayıtları gündeme getirdi.

Armağan ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben kesinlikle F-16 pilotları ile Kahramanmaraş semalarında uçmadım. O saatlerde Sivas üzerinde önleme görevindeydim" dedi. Olay günü helikopterin kırıma uğradığı sırada Sivas üzerinde uçuş yaptığını savunan Armağan, Genelkurmay'dan gönderilen bilgilerin yanlış olduğunu ileri sürdü.

Ancak soruşturma makamlarının önüne koyduğu uçuş kayıtlarına rağmen Armağan'ın, aynı gün iki ayrı F-4 uçuşuna ilişkin sorulara "hatırlamıyorum" ve "kabul etmiyorum" ekseninde cevap vermesi dosyadaki dikkat çeken çelişkiler arasında yer aldı.

FETÖ'cü pilota uçuş kayıtları, HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) FETÖ'cü pilota uçuş kayıtları, HTS analizleri ve dijital deliller gösterildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

HTS KAYITLARI VE 152 İRTİBAT TEK TEK SORULDU
Sorguda en dikkat çeken başlıklardan biri de HTS analizleri oldu. Emniyet, FETÖ'nün firari sözde TSK imamı Adil Öksüz ile bağlantılı olduğu değerlendirilen operasyonel hat ile Ali Armağan'ın ilişkilendirildiği telefon hattı arasındaki 152 ayrı irtibat kaydını şüpheliye tek tek yöneltti.

Dosyada ayrıca, söz konusu hattın baz istasyonu kayıtları Armağan'ın ikamet ve görev yerleriyle uyumlu olduğuna ilişkin teknik analizlerin de bulunduğu belirtildi.

Armağan ise hattın kendisine ait olmadığını, eşinin kullandığı telefon nedeniyle aynı baz kayıtlarının oluşmuş olabileceğini savundu.

BAZ VERİLERİ VE DİJİTAL ANALİZLER DOSYADA
Emniyetteki ifadesinde yalnızca telefon görüşmeleri değil, HTS dökümleri, baz istasyonu verileri ve dijital iletişim analizleri de sorgulamanın temelini oluşturdu.

Soruşturmacılar, farklı tarihlerdeki sinyal kayıtları ile iletişim trafiğini karşılaştırmalı olarak inceleyerek şüpheliye ayrıntılı sorular yöneltti. Armağan ise teknik tespitleri kabul etmeyerek iddiaları reddetti.

YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İZİ: ORTADAN KALDIRIN

NE OLMUŞTU?

Soruşturmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinde FETÖ bağlantısı olduğuna dair yeni tespitlere ulaşılmıştı.

Muhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddiaMuhsin Yazıcıoğlunun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

FETÖ'CÜ PİLOT VE ADİL ÖKSÜZ İRTİBATI
Kaza anında bölgede bulunduğu değerlendirilen F-4 savaş uçağının pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ iltisakı nedeniyle adli işlem gördüğü ve 2018-2023 yılları arasında cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Yapılan incelemelerde Armağan'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz ile yoğun irtibatının bulunduğu belirlendi.
"TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ HALLETTİK"
Örgüt içi gizli yazışmalardaki dehşet verici itiraflarda ortaya çıktı.

Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ iltisaklı isimlerYazıcıoğlu dosyasında FETÖ iltisaklı isimler YAZICIOĞLU DOSYASINDA FETÖ İLTİSAKLI İSİMLER

Olay tarihinde FETÖ'nün sözde Elazığ il imamı olduğu belirtilen Mehmet Durakoğlu ile örgütün sözde mülki idare mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ömer Hakan Kısıkkaya arasında gerçekleştiği tespit edilen yazışmada da Yazıcıoğlu suikastıyla ilgili ifadeler yer aldı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

O yazışmalarda; "Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle konuştu, sabah İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen Elaziz'e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi. Amerika'ya gittiğimizde büyüğümüz, sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi" ifadeleri yer aldı.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltıMuhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 25 GÖZALTI

TEKLİFİ REDDEDİNCE ÖLÜM EMRİ VERİLMİŞ!
Daha önce FETÖ yapılanmasında yer alan Abuzer Dilekçi'nin 20 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde verdiği ifadeler de dosyaya girdi.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Yurt müdür yardımcılığı yaptığı belirtilen Dilekçi, FETÖ elebaşı Terörist Fetullah Gülen'in özel adamlarından biri olduğunu söylediği bir kişinin, bir toplantıda Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün yanında yer alması yönündeki teklifi geri çevirdiğini söylediğini aktardı.

Dilekçi'nin beyanına göre Yazıcıoğlu'nun örgütün yanında yer almayı reddettiği Terörist Fetullah Gülen'e bildirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme!Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA GELİŞME!

Gülen'in bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun açığının araştırılması talimatı verdiğini belirten Dilekçi, Yazıcıoğlu aleyhine herhangi bir açık bulunamaması üzerine Gülen'in Yazıcıoğlu için 'ortadan kaldırın' talimatı verdiğini anlattı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

Dilekçi bu anlatımlardan Yazıcıoğlu'nun helikopterinin FETÖ tarafından düşürülerek öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Söz konusu beyanlar adli makamların soruşturma dosyasına yansıdı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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