CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı

Vatandaşların teşekkür başvurularında, zirvede görev alan kamu/özel sektör çalışanları da unutulmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle seren görevlilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlardaki Türk Bayrağını kusursuz bir şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyona emek veren herkese teşekkür edildi.

"HER ZAMAN ONUR DUYDUM"

Bir vatandaş teşekkür başvurusunda, "Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım" diye yazdı.