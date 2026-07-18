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CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi'nin ardından vatandaşlar CİMER'e teşekkür mesajları yağdırdı. Zirvenin organizasyonu, savunma sanayii gösterileri, Mehteran Takımı ve Türkiye'nin diplomatik başarısı övgü toplarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da tebrik mesajları iletildi.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 1

Türkiye'nin başarıyla ev sahipliği yaptığı NATO Zirvesi dünya gündemine damga vururken, yankıları ise CİMER'e taşındı.

Vatandaşlar, zirveyle Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 2

Ayrıca vatandaşlar mesajlarında, Türkiye'nin NATO Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirmiş olmasından gurur duyduklarını, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapılmasından ötürü emeği geçenlere teşekkür ettiklerini, başarı dilediklerini yazdılar.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 3

Ayrıca vatandaş mesajlarında Türkiye'nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de belirtildi.

"BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"
CİMER'e yapılan başvurulardan birinde, "NATO zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz" mesajı yer aldı.
Bunun yanı sıra vatandaşlar, savunma sanayii ürünleri için "mühendislik harikası" diyerek övgüyle söz ettiler.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 4

Dünya liderlerini karşılamada yer alan Mehteran Takımı beğeni toplarken, Hava Kuvvetlerine ait uçakların geçişleri de "kusursuz" olarak nitelendirildi. Zirve için Türkiye'ye gelen konuklara ve gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini alan organizasyon ayrıntılarından biri oldu.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 5

Başvurularda, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliğinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, teveccüh ve tebrik mesajları yer aldı. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda başarılı çalışmaların devamı için iyi dileklerde bulunan vatandaşlar, Emine Erdoğan'ı, ülkemizi temsil ederken sergilediği duruştan ötürü tebrik etti.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 6

Vatandaşların teşekkür başvurularında, zirvede görev alan kamu/özel sektör çalışanları da unutulmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanında yere turkuaz halıları büyük bir özenle seren görevlilerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlardaki Türk Bayrağını kusursuz bir şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyona emek veren herkese teşekkür edildi.

"HER ZAMAN ONUR DUYDUM"
Bir vatandaş teşekkür başvurusunda, "Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım" diye yazdı.

CİMER'e teşekkür yağdı! NATO Zirvesi Türkiye'ye gurur yaşattı 7
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