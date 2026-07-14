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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Köylüler yerini biliyordu, bizi kasten yanlış yönlendirdiler

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Köylüler yerini biliyordu, bizi kasten yanlış yönlendirdiler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, bölgenin en yakın tanıklarından Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan A Haber'e konuştu. Bozoğlan, köylülerin enkazın yerini bildiğini ancak askeri yetkililer tarafından engellendiklerini öne sürerek, "Bizi kasten yanlış yerlere yönlendirdiler" ifadelerini kullandı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, bölgenin en yakın tanıklarından Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bozoğlan, arama kurtarma çalışmalarında ciddi ihmaller yaşandığını öne sürerek köylülerin enkazın yerini bilmesine rağmen askeri yetkililer tarafından engellendiklerini söyledi.

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"HASTANEYE KALDIRILDI" BİLGİSİYLE ZAMAN KAYBEDİLDİ

Kazanın yaşandığı ilk saatlerde bilgi kirliliği yaşandığını belirten Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan, "O gün saat 15.25'te helikopterin düştüğü haberi bana ulaştı. Hemen toplanıp Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Karayakup Yaylası tarafına odaklanmıştık ancak o sırada televizyonlardan Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak kurtulduğu ve hastaneye götürüldüğü yönünde bir açıklama geldi" dedi.

Bu bilgi üzerine hastaneye gittiklerini anlatan Bozoğlan, Yazıcıoğlu'nun orada olmadığını gördüklerini, ardından Tülüce Dağı'na yöneldiklerini ancak orada da herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Bozoğlan, gece saatlerinde köye döndüklerinde bölgenin asker tarafından çevrildiğini ifade etti.

Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsüFotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü

"KÖYLÜNÜN YARDIMINA İZİN VERİLMEDİ"

Bozoğlan, köylülerin helikopterin düştüğü yeri gördüklerini söylemesine rağmen arama çalışmalarına katılmalarına izin verilmediğini öne sürdü.

Bozoğlan, "Köylü vatandaşlar helikopterin karşı dağa düştüğünü gördüklerini söylüyorlardı. Ancak o dönemki Adana Bölge Komutanı ve Kahramanmaraş Alay Komutanı köylülerin arama tarama yapmasına kesinlikle müsaade etmedi" diye konuştu.

Bozoğlan, "Bizi kasıtlı olarak yanlış yerlere yönlendirdiler. Köylüyü yanlış bölgelere göndererek vakit kaybettirdiler" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: ahaber.com.tr arşivFotoğraf: ahaber.com.tr arşiv

"ASKERDEN GİZLİ EKİP OLUŞTURDUK"

Resmi ekiplerin yönlendirmeleri nedeniyle kendi imkanlarıyla harekete geçtiklerini anlatan Bozoğlan, 21 kişilik bir ekiple gece saatlerinde bölgeye çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Bozoğlan, "Tam helikopterin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışırken bize yeniden Tülüce'de olduğu söylendi. Tekrar aşağı indirildik ve askeriyenin yönlendirdiği bölgelere odaklandık. Enkazın yerini başından beri bildikleri halde köylüye izin vermediler" dedi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr arşivFotoğraf: ahaber.com.tr arşiv

"RESMEN ÖLÜME TERK EDİLDİLER"

Arama çalışmalarındaki gecikmenin ağır sonuçlar doğurduğunu savunan Bozoğlan, "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu düştükten sonra 8,5 saat yaşamış, İsmail Güneş ise 12 saat hayatta kalmış. Resmen ölüme terk edildiler" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMADA FETÖ BAĞLANTISINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 25'inin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Başsavcılık tarafından daha önce görev alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaları incelendi, ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaası da dikkate alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Bu kapsamda helikopterin düştüğü 25 Mart 2009 tarihinde olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, olay yerine seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel, olay yerinde görev yapan sivil kaza kırım ekibi, askeri kaza kırım ekibiyle birlikte hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel ile koordinat tespitiyle görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Fotoğraf: ahaber.com.tr arşivFotoğraf: ahaber.com.tr arşiv

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda söz konusu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller tespit edildi.

Bu doğrultuda Başsavcılık tarafından 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğunun belirlenmesi üzerine 27 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2 bin 507 farklı çapta mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsüFotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü

OLAYIN GEÇMİŞİ

TC-HEK tescil işaretli helikopter 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtlarında düştü. Kazada dönemin Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki parti yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İHA Muhabiri İsmail Güneş ve Mustafa Kaya İstektepe hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı kamu görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı ve sanıklar çeşitli cezalara çarptırıldı.

"Ölüm" olayına dair soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ise yetkisizlik kararı vererek dosyayı geçen ay Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

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