Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia: Köylüler yerini biliyordu, bizi kasten yanlış yönlendirdiler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, bölgenin en yakın tanıklarından Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan A Haber'e konuştu. Bozoğlan, köylülerin enkazın yerini bildiğini ancak askeri yetkililer tarafından engellendiklerini öne sürerek, "Bizi kasten yanlış yerlere yönlendirdiler" ifadelerini kullandı.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, bölgenin en yakın tanıklarından Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bozoğlan, arama kurtarma çalışmalarında ciddi ihmaller yaşandığını öne sürerek köylülerin enkazın yerini bilmesine rağmen askeri yetkililer tarafından engellendiklerini söyledi.
"HASTANEYE KALDIRILDI" BİLGİSİYLE ZAMAN KAYBEDİLDİ
Kazanın yaşandığı ilk saatlerde bilgi kirliliği yaşandığını belirten Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan, "O gün saat 15.25'te helikopterin düştüğü haberi bana ulaştı. Hemen toplanıp Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Karayakup Yaylası tarafına odaklanmıştık ancak o sırada televizyonlardan Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak kurtulduğu ve hastaneye götürüldüğü yönünde bir açıklama geldi" dedi.
Bu bilgi üzerine hastaneye gittiklerini anlatan Bozoğlan, Yazıcıoğlu'nun orada olmadığını gördüklerini, ardından Tülüce Dağı'na yöneldiklerini ancak orada da herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Bozoğlan, gece saatlerinde köye döndüklerinde bölgenin asker tarafından çevrildiğini ifade etti.
"KÖYLÜNÜN YARDIMINA İZİN VERİLMEDİ"
Bozoğlan, köylülerin helikopterin düştüğü yeri gördüklerini söylemesine rağmen arama çalışmalarına katılmalarına izin verilmediğini öne sürdü.
Bozoğlan, "Köylü vatandaşlar helikopterin karşı dağa düştüğünü gördüklerini söylüyorlardı. Ancak o dönemki Adana Bölge Komutanı ve Kahramanmaraş Alay Komutanı köylülerin arama tarama yapmasına kesinlikle müsaade etmedi" diye konuştu.
Bozoğlan, "Bizi kasıtlı olarak yanlış yerlere yönlendirdiler. Köylüyü yanlış bölgelere göndererek vakit kaybettirdiler" ifadelerini kullandı.
"ASKERDEN GİZLİ EKİP OLUŞTURDUK"
Resmi ekiplerin yönlendirmeleri nedeniyle kendi imkanlarıyla harekete geçtiklerini anlatan Bozoğlan, 21 kişilik bir ekiple gece saatlerinde bölgeye çıkmaya çalıştıklarını söyledi.
Bozoğlan, "Tam helikopterin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalışırken bize yeniden Tülüce'de olduğu söylendi. Tekrar aşağı indirildik ve askeriyenin yönlendirdiği bölgelere odaklandık. Enkazın yerini başından beri bildikleri halde köylüye izin vermediler" dedi.