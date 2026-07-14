Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına yönelik soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, bölgenin en yakın tanıklarından Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Haber'e konuşan Bozoğlan, arama kurtarma çalışmalarında ciddi ihmaller yaşandığını öne sürerek köylülerin enkazın yerini bilmesine rağmen askeri yetkililer tarafından engellendiklerini söyledi.

"HASTANEYE KALDIRILDI" BİLGİSİYLE ZAMAN KAYBEDİLDİ

Kazanın yaşandığı ilk saatlerde bilgi kirliliği yaşandığını belirten Kızılöz Mahallesi Muhtarı Ekrem Bozoğlan, "O gün saat 15.25'te helikopterin düştüğü haberi bana ulaştı. Hemen toplanıp Kızılöz Mahallesi'ne çıktık. Karayakup Yaylası tarafına odaklanmıştık ancak o sırada televizyonlardan Yazıcıoğlu'nun yaralı olarak kurtulduğu ve hastaneye götürüldüğü yönünde bir açıklama geldi" dedi.

Bu bilgi üzerine hastaneye gittiklerini anlatan Bozoğlan, Yazıcıoğlu'nun orada olmadığını gördüklerini, ardından Tülüce Dağı'na yöneldiklerini ancak orada da herhangi bir sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Bozoğlan, gece saatlerinde köye döndüklerinde bölgenin asker tarafından çevrildiğini ifade etti.