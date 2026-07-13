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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı! Ayrıntıları Bakan Gürlek açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 gözaltı! Ayrıntıları Bakan Gürlek açıkladı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonucu yaşamını yitirmesine yönelik soruşturmada 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini ve 25 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026/140958 sayılı soruşturma dosyası kapsamında önemli bir aşamaya gelindiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA 25 GÖZALTI

"25 Mart 2009 tarihinde TC-HEK tescil işaretli helikopterin Kahramanmaraş ili Göksun ilçesi Karayakup sırtlarında düşmesi sonucu hayatını kaybeden dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; "Silahlı Terör Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak" ile "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiştir."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Tespit edilen şüphelilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiştir. Ankara merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar illerinde bulunan 27 şüphelinin adreslerine yönelik 13 Temmuz 2026 günü saat 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmıştır. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalanmalarının mümkün olmadığı tespit edilmiş olup söz konusu şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Soruşturma kapsamındaki 29 şüphelinin isimleri şöyle:

Ahmet TURHAN, Bekir CERİKCİ, Cemal ŞAHİN, Ebubekir S. YÜKSEKKAYA, Sedat KILIÇASLAN, Dursun ÖZMEN, Nedim BAKIRHAN, Ersöz SAĞLAM, Nusret MEMİŞ, Ferudun SEREN, Gülseren ÖZİŞİK, Halil İbrahim AÇAN, Hikmet TANIL, Recep ERCAN, İsmail KAYA, Kerem MUMCUOĞLU, Mehmet ÇAĞLAR, Mehmet SEVDİM, Melike Sinem UÇUM, Suat KAPLAN, Fatih BENGİ, Tezcan KAYMAZ, Ali ARMAĞAN, Şerife ARMAĞAN, Kenan KÖKSAL, Nihat BİÇER, İrfan YAVUZ, Davut UÇUM ve Aydın ÖZSICAK.

"HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir" dedi. Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"Merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma, milletimizin vicdanında derin yer edinmiş, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında gelmektedir. Bu dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi için yargı makamlarımız ile kolluk kuvvetlerimiz, güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilen soruşturma kapsamında; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçilmiştir."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"Soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edilmiş; Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da bulunan 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 25 şüpheli yakalanmış; 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenmiş olup firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

"Soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

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