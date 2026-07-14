Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasına ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirterek, yeni gözaltılar yapıldığını ve gözaltına alınanlar arasında emekli askerlerin bulunduğunu açıkladı. Gürlek, şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin de yer aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ARALARINDA EMEKLİ ASKERLER VAR"



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Gürlek, "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var." şeklinde konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu (ahaber.com.tr)

"ŞÜPHELİLER FETÖ İLTİSAKLI"

Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var." cevabını verdi.

YAZICIOĞLU DOSYASINDA 30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, operasyonların perde arkasını ve yargıdaki son durumu canlı yayında aktardı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önemli gündem maddesi 25 Mart 2009 tarihinde Keş Dağları'nda hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaydı. Dün sabah saatlerinde 30 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın odak noktasında, arama kurtarma ekiplerinin yanlış yönlendirilmesi ve suikast şüphesi yer alıyor.