CAATSA ve F-35 programına ilişkin kritik açıklama: Çözüme çok yakınız

Gözler, Türkiye ile ABD arasında yürütülen CAATSA ve F-35 sürecine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde F-35 sürecine ilişkin, "Karar vereceğiz. Neden olmasın?" mesajını vermiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Trump'tan 5 adet F-35 sözü aldıklarını açıklamıştı.

Washington'da düzenlenen bir konferansta konuşan Gümrükçü, Türkiye ile ABD arasında yürütülen siyasi ve askeri temaslarda çözüm için önemli ilerleme sağlandığını belirterek, tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu ifade etti.

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Türkiye ve ABD arasındaki CAATSA ve F-35 konularına ilişkin konuşan Gümrükçü, anlaşmazlığın çözülmesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla en önemli öncelik haline geldiğini ve bunun üzerine ortak bir siyasi ve askeri çalışma grubunun kurulduğunu belirtti.

Gümrükçü, ABD tarafındaki yasal yükümlülükleri ve Türkiye tarafındaki siyasi ve ekonomik hususları karşılamak için birçok farklı seçenek üzerinde durulduğunu belirterek, "Bu sefer gerçekten daha yakın hissediyoruz. Bu konuyu çözüme kavuşturup bu sorunu geride bırakabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Anlaşmanın nasıl olacağı veya ne zaman gerçekleşebileceği konusunda henüz ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Gümrükçü, "İlk kez, aslında son 10 ila 15 yıldır ilk kez, bir anlaşmaya vardığımızda ABD yönetiminin de anlaşmadaki kendi payına düşen yükümlülükleri yerine getireceğine tam güven duyuyoruz." diye konuştu.