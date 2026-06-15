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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ve 1 karton kutu içerisinde soruşturma dosyasını Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da - 1

Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da - 2

Bu kapsamda, mevcut soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edilen kararda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedildiği bildirildi.

Kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma dosyasındaki kayıtlı emanet eşyaların da nakline karar verildiği kaydedildi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da - 3

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun yakından takip ettiği Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik bir karara imza atarak dosyayı Ankara'ya gönderdi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da - 4

2018/8457 soruşturma sayılı dosya üzerinde verilen yetkisizlik kararının ardından, mühürlü torbalara konulan 190 klasör ve 1 karton kutudan oluşan arşiv, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı personeline resmen teslim edildi. Ankara'da yürütülecek soruşturmanın 2026/140958 esas numarasıyla kayda geçtiği öğrenildi.

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