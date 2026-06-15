Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında gelişme! 190 klasör ve soruşturma dosyaları Ankara'da

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin 20 adet bez torbaya konulmuş 190 klasör ve 1 karton kutu içerisinde soruşturma dosyasını Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredilmesiyle dosyada kayıtlı emanet eşyalar da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanı sıra BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ile pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Kararda, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği, bu nedenle soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı yürütülebileceği belirtildi.