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Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret 2

Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret 3

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret 4

İl binasında partililerle selamlaşan Erdoğan, kısa sohbetlerde bulundu.

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