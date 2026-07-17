Başkan Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz ziyaret
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.
İl binasında partililerle selamlaşan Erdoğan, kısa sohbetlerde bulundu.