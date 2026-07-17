7 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de! Listede Özgür Özel de var
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 7 milletvekiline ait 9 yeni dokunulmazlık dosyası sunuldu. Ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderildi.
TBMM'YE 7 MİLLETVEKİLİNE AİT 9 DOKUNULMAZLIK DOSYASI
Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları sunuldu.
ÖZEL HAKKINDA DAHA ÖNCE 3 DOSYA BULUNUYOR
Ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.