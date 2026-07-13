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Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmayı sürdüren 15 Temmuz Derneği, yıl boyunca sağlık, eğitim, istihdam ve hukuki destek çalışmaları yürütüyor. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a, Erdoğan millete güvendi. O gece yazılan destan mazlum milletlerin de ilham kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi, Türk milletinin destansı direnişiyle bertaraf edildi. Aradan geçen 10 yılda ise o gece verilen mücadelenin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 1

Merkezi İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminde şehit olan 253 kahramanın aileleri ile gazilerin yanında olmayı sürdürüyor. Dernek, yalnızca yıl dönümlerinde değil, yılın her döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlerle dikkat çekiyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 2

Türkiye'nin yaklaşık 60 ilindeki şehit aileleri ve gazilerle sürekli iletişim hâlinde olan dernek; sağlık, eğitim, istihdam, ekonomik destek ve hukuki süreçler başta olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütüyor.

Dernek yetkilileri, ihtiyaç duyulan her konuda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak ailelerin yaşadığı sorunların çözümü için girişimlerde bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 3

ŞEHİT AİLELERİNİN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKILIYOR

Sabah'a konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehitlerin geride bıraktığı ailelerin milletin emaneti olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 4

"15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği eşlerinin ve çocuklarının insanca yaşayabilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.

Onların yaşadığı sağlık, eğitim, istihdam ve ekonomik sorunlarla birebir ilgileniyoruz. Bize ulaşan hiçbir aileyi yalnız bırakmıyoruz. İlgili kurumlarla görüşerek sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. 15 Temmuz'u sadece yıldönümünde hatırlanacak bir tarih olarak görmüyoruz.

O gece verilen mücadele bu milletin ortak hafızasıdır. Gelecek nesillerin de aynı bilinçle yetişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında faaliyetler düzenliyoruz."

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 5

"15 TEMMUZ BİR DİRENİŞ DESTANIDIR"

15 Temmuz gecesinde bir milletin yeniden ayağa kalktığını vurgulayan Turunç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz bir direniş destanıdır. Millet Erdoğan'a güvendi, Erdoğan da milletine güvendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısıyla milyonlarca insan evinden çıktı.

İnsanlar geri dönmeyi düşünmeden, şehit olmayı göze alarak meydanlara koştu. İşte 40 yıllık hain planı bozan da bu inanç ve bu kararlılık oldu.

Başkan Erdoğan bir an bile tereddüt etmedi. Cennet vatanımızı darbeci alçaklara bırakmadı. Eğer darbe başarılı olsaydı vatan diye bir şey kalmazdı. Erdoğan'ın kararlı duruşu hain darbe girişiminin engellenmesinde belirleyici oldu. Millet de Erdoğan'ın yanında durdu."

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 6

"15 TEMMUZ RUHUNU GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ"

FETÖ'nün yıllarca devlet kurumlarına sinsice sızarak darbe zemini hazırladığını ifade eden Turunç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"O gece insanlar çocuklarıyla, eşleriyle helalleşerek sokağa çıktı. Çünkü mesele sadece bir hükümet meselesi değildi. Mesele vatanın, bayrağın ve devletin bekasıydı.

15 Temmuz'da verilen mücadele sadece bizim tarihimize geçmedi. Dünyadaki mazlum milletlere de ilham oldu. Darbelere, vesayet girişimlerine ve emperyalist planlara karşı direnen toplumlar, Türk milletinin o gece ortaya koyduğu iradeyi örnek aldı.

Biz ekmeğimizi paylaşırız ama vatanımızı asla paylaşmayız. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Bu anlayış olduğu sürece bu millet hiçbir hain girişime boyun eğmeyecektir.

15 Temmuz ruhunu yaşatmak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve bu destanı gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluğumuzdur."

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 7

"HANEMİZE ŞEHİTLİK MAKAMI GELDİ"

Şehit ailelerine yaptıkları ziyaretlerden unutamadığı bir anıyı da paylaşan Turunç, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da yaşayan bir şehit ailesini ziyarete gittik. Çok kibar bir şekilde bir eksikliklerinin olup olmadığını sorduk. Şehidimizin muhterem eşi ne demek istediğimizi hemen anladı.

'Bizim hanemize şehitlik makamı girdi. Bundan daha yücesi olmaz. Ne isteyeyim ki' dedi. Bu feraset ve tevekkül beni ve yanımda bulunanları çok etkiledi."

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla başlayan direniş mazlum millete umut oldu - 8

15 TEMMUZ DERNEĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

15 Temmuz Derneği hangi alanlarda destek veriyor?

Dernek; şehit aileleri ve gazilere sağlık, eğitim, istihdam, ekonomik destek ve hukuki süreçlerde danışmanlık ile koordinasyon desteği sağlıyor.

Dernek sadece 15 Temmuz haftasında mı faaliyet yürütüyor?

Hayır. Dernek, yıl boyunca Türkiye'nin farklı illerindeki şehit aileleri ve gazilerle iletişim hâlinde çalışmalarını sürdürüyor.

15 Temmuz Derneği kaç ilde faaliyet gösteriyor?

Dernek, merkezi İstanbul'da olmak üzere Türkiye'nin yaklaşık 60 ilinde yaşayan şehit aileleri ve gazilere ulaşarak faaliyet yürütüyor.

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