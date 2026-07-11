Çeşme ve Alaçatı'da milyonluk ceza krizi! Esnaf CHP'li Lal Denizli'ye tepkili

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çeşme ve Alaçatı'da, belediyenin turizm işletmelerine yönelik denetimleri ve cezai işlemleri tepkilere neden oldu.

Sadece birkaç aylık yaz sezonunda faaliyet göstererek gelir elde etmeye çalışan işletmeciler, uygulanan cezaların sektörü zor durumda bıraktığını ifade etti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Çeşme Belediyesi tarafından yüksek ses düzeyi ve geç saatte kapanma gerekçeleriyle 17 işletmeye toplamda yaklaşık 12 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Milyonluk cezaların ardından Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tepkiler yükseldi

ALTYAPI ELEŞTİRİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE: ESNAFTAN SERT TEPKİ

Öte yandan, ilçede geçtiğimiz aylarda yaşanan su kesintileri de yeniden gündeme geldi.

Birkaç ay önce barajlardaki su azlığı gerekçesiyle sık sık su kesintisi yapan ve hem halkın hem de turistlerin büyük tepkisini çeken Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, temel altyapı sorunlarını çözmek yerine esnafı hedef alan bu hamleleriyle bölge turizmini baltalıyor.

Yapılan haksız ve orantısız cezai işlemlerden sonra isyan eden birçok esnaf, Alaçatı ve Çeşme'nin canlılığını tamamen kaybedeceği konusunda sert tepki gösteriyor.