"ELİNDE ARAÇ OLMAYAN İHALEYE GİREMİYOR" İDDİASI İhalenin 23 Ağustos'ta yapılmasının ardından yüklenici firmanın 1 Ekim'de hizmete başlaması isteniyor. Haberde yer alan iddiaya göre, şartnamede istenen özel üretim ağır hizmet kamyonlarının sipariş sonrası teslim süresi yaklaşık bir yıl olduğu için bu araçlara sahip olmayan firmaların ihaleye katılması fiilen mümkün görünmüyor. Bu durum, şartnamenin belirli firmaları avantajlı hale getirdiği yönündeki "adrese teslim ihale" iddialarını gündeme taşıdı.

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU" YORUMLARI Göreve geldiğinde kiralık araçları kamuoyuna göstererek "israf" eleştirisinde bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu döneminde, toplam 783 araç ve iş makinesinin kiralanacak olması da eleştirilere neden oldu.