CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu
CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin DESKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı için gerçekleştireceği 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesindeki özel üretim ağır hizmet kamyonu kriterleri tartışma konusu oldu. Özel araçların kısa sürede temin edilemeyeceği belirtilirken, şartnamenin belirli firmaları avantajlı hale getirdiği iddiaları gündeme geldi.
Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelecek üç yıl boyunca kullanılacak toplam 783 araç ve iş makinesi için 23 Ağustos'ta ihaleye çıkacak.
İhale kapsamında DESKİ için hazırlanan 288 araçlık listede otomobil, pikap, kamyonet ve minibüslerin yanı sıra damperli kamyonlar ile kanal kazıcı iş makineleri de yer alıyor.
ŞARTNAMEDE ÖZEL ÜRETİM AĞIR HİZMET KAMYONLARI YER ALDI
Şartnamede en çok dikkat çeken bölüm ise 8x8 ve 6x6 çekiş sistemine sahip özel üretim ağır hizmet kamyonları oldu.
Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak tanımlanan bu araçların; personel kapasitesi, çekiş sistemi ve teknik donanımına ilişkin ayrıntılı kriterler tek tek sıralandı.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı 495 araçlık listede ise 32 ton kapasiteli, 6 silindirli kamyon şartı bulunuyor.