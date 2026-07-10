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CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin DESKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı için gerçekleştireceği 783 araç ve iş makinesi kiralama ihalesinin şartnamesindeki özel üretim ağır hizmet kamyonu kriterleri tartışma konusu oldu. Özel araçların kısa sürede temin edilemeyeceği belirtilirken, şartnamenin belirli firmaları avantajlı hale getirdiği iddiaları gündeme geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelecek üç yıl boyunca kullanılacak toplam 783 araç ve iş makinesi için 23 Ağustos'ta ihaleye çıkacak.

CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu - 1

İhale kapsamında DESKİ için hazırlanan 288 araçlık listede otomobil, pikap, kamyonet ve minibüslerin yanı sıra damperli kamyonlar ile kanal kazıcı iş makineleri de yer alıyor.

CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu - 2

ŞARTNAMEDE ÖZEL ÜRETİM AĞIR HİZMET KAMYONLARI YER ALDI

Şartnamede en çok dikkat çeken bölüm ise 8x8 ve 6x6 çekiş sistemine sahip özel üretim ağır hizmet kamyonları oldu.

Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 olarak tanımlanan bu araçların; personel kapasitesi, çekiş sistemi ve teknik donanımına ilişkin ayrıntılı kriterler tek tek sıralandı.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı 495 araçlık listede ise 32 ton kapasiteli, 6 silindirli kamyon şartı bulunuyor.

CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu - 3

"ELİNDE ARAÇ OLMAYAN İHALEYE GİREMİYOR" İDDİASI

İhalenin 23 Ağustos'ta yapılmasının ardından yüklenici firmanın 1 Ekim'de hizmete başlaması isteniyor.

Haberde yer alan iddiaya göre, şartnamede istenen özel üretim ağır hizmet kamyonlarının sipariş sonrası teslim süresi yaklaşık bir yıl olduğu için bu araçlara sahip olmayan firmaların ihaleye katılması fiilen mümkün görünmüyor.

Bu durum, şartnamenin belirli firmaları avantajlı hale getirdiği yönündeki "adrese teslim ihale" iddialarını gündeme taşıdı.

CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu - 4

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU" YORUMLARI

Göreve geldiğinde kiralık araçları kamuoyuna göstererek "israf" eleştirisinde bulunan CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu döneminde, toplam 783 araç ve iş makinesinin kiralanacak olması da eleştirilere neden oldu.

CHP’nin "kamyonlu" ihale oyunu: Denizli’de adrese teslim şartname deşifre oldu - 5

Çavuşoğlu, geçen hafta da kendisini eleştiren muhtara "Bir sürü yazı yazıyor şer... Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze...." şeklinde küfür ve hakaretlerde bulunmuştu.

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