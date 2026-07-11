Chp'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Başkan Güner yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

CHP'li Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Belediye binasında arama ve incelemeler yapılırken, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken, yurt dışı dönüşünde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Güner de gözaltına alındı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, operasyona ilişkin detayları aktardı.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Belediye binasında arama başlatılırken dışarıda çevik kuvvet ekipleri önlem aldı. Haklarında gözaltı kararı olan 27 şüphelinin gözaltına alındığı, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından 27 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah Ankara İl Emniyet müdürlüğünün başlattığı operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükselirken 7 kişinin halen firari durumda olduğu öğrenildi

YURT DIŞI DÖNÜŞÜ GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurt dışı dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

Sıra No Ad Soyad 1 Mesut AKINCI 2 Bora ÖZEL 3 Mehmet YILDIRIM 4 Ali YALÇIN 5 Songül ULUSAL 6 Ertan DOĞAN 7 Seyfullah YÜZYIL 8 Şenol BULUT 9 Paki KILAVUZ 10 Yavuz İRŞ 11 Tunç Emre TAŞÇIOĞLU 12 Murat BOLAT 13 Alaattin GÜZEL 14 Adnan ŞEN 15 Levent YENAL 16 Koray KURTCU 17 Ayşegül ÜNAL 18 Eren KAPLAN 19 Umut KILIÇASLAN 20 Hakan CEMALOĞLU 21 Remzi BAKA 22 Hasan ALAS 23 Erol BULUT 24 Mehmet ALAS 25 Mustafa Samet DADANDI 26 İnan SEVİLMİŞ 27 Emre DOĞAN 28 Ahmet AĞIRMAN 29 Ümitcan UZUN

30 Hüseyin Can GÜNER

Firari isim listesi ise şu şekilde:

Sıra No Ad Soyad 1 Ferdi ONUŞ 2 Ferit ONUŞ 3 Serdar CEMALOĞLU 4 Menderes CEMALOĞLU 5 Atilla ERSAN 6 Celal KALKAN

OPERASYONUN DETAYLARI A HABER'DE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri günün ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Operasyonun detaylarını paylaşan A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Sabah saatlerinde geldi bu son dakika bilgisi. CHP'li Çankaya Belediyesi'ne polis ekipleri operasyon düzenledi. Belediye binasına ulaşan ekipler, başta Belediye Başkanı olmak üzere diğer şüphelileri yakalamak için buradalardı." ifadelerini kullandı. Ekiplerin belediye binasındaki çeşitli birimlerde titiz bir çalışma yürüttüğünü belirten Ünver, "Polislerin binadan çıkarken yanlarında bazı bilgisayarları ve dosyaları da beraberinde götürdüklerini görmüş olduk." sözleriyle arama sürecini aktardı.

36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI: 27 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonun kapsamı oldukça geniş tutulurken, suçlamalar ise yenilir yutulur cinsten değil. Soruşturmanın detaylarına değinen Ünver, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda şüphelilerden 27'si sabah itibarıyla gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI YURT DIŞINDA: "DAVETLİ DEĞİLDİM, TATİLDEYİM"

Dosyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ise operasyon sırasında adreste bulunamadığı öğrenildi. Başkanın durumuyla ilgili bilgi veren Ünver, "Belediye Başkanı yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadı. Normalde bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyordu ancak henüz dönüş yapmadı. Kendisi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya'da tatilde olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

CHP ÖRGÜTÜNDEN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Operasyonun duyulmasının ardından CHP Ankara İl Örgütü'nden tepki gecikmedi. Partililerin belediye binası önünde toplandığını belirten Abdullah Ünver, CHP İl Örgütü'nün "Değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Çankaya Belediyemize hukuksuzca bir operasyon yapılmıştır. Tüm partililerimizi Çankaya Belediyemizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz." şeklindeki çağrısını izleyicilere aktardı.