Bayraktar KIZILELMA süpersonik füzeyle hedefi tam isabetle vurdu

Amasya Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yürütülen çalışmalar kapsamında Bayraktar Kızılelma, ilk kez Roketsan tarafından geliştirilen JET-230 füzesi ile atış gerçekleştirdi. İnsansız savaş uçağı, S2 kuyruk numaralı seri üretim modeli, atış testi gerçekleştirmek üzere 8 Temmuz 2026 tarihinde Tekirdağ/Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Merzifon'daki 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na intikal etti.

Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme süreci, yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor.

Görseller, BAYKAR'ın resmi sosyal medya hesaplarından alınmıştır

Burada yapılan hazırlık ve test faaliyetlerinin ardından insansız savaş uçağı, 11 Temmuz'da kanatlarının altında iki süpersonik JET-230 füzesiyle havalandı ve atış testini gerçekleştirmek üzere deniz üzerindeki hedefe yöneldi.

Bayraktar Kızılelma, JET-230 füzesini 120 kilometrenin üzerindeki menzilden başarıyla ateşleyerek hedefini tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, önemli bir aşamayı daha geçerek havadan karaya süpersonik mühimmatlarla kritik görevler icra edebilme yeteneğini ortaya koydu.