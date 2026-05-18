EFES-2026 tatbikatı! Bayraktar TB3, Zaha ve savaş helikopterleriyle gövde gösterisi

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Anadolu’nun amfibi ve hava kabiliyetleri sergilendi. İzmir’in Urla ilçesi açıklarında demirleyen gemide Bayraktar TB3, ZAHA, SH-70 Seahawk ve AH-1W Super Cobra unsurlarıyla eğitim faaliyetleri yürütüldü.

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük platformu TCG Anadolu, İzmir Urla açıklarında amfibi ve hava operasyon kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat, farklı birliklerin koordinasyonunu ve sahadaki operasyonel hazırlık seviyesini test etmeyi amaçladı.

TCG ANADOLU'NUN ROLÜ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, tatbikatta merkez platform olarak görev aldı. Gemi, hem hava hem kara unsurlarının aynı anda sevk ve idare edilebildiği bir komuta ve operasyon üssü işlevi gördü.

BAYRAKTAR TB3 GÜVERTE OPERASYONU

Tatbikat kapsamında gemide konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kontrolleri gerçekleştirildi. İHA, asansör sistemiyle uçuş güvertesine çıkarılarak operasyon hazırlıkları test edildi. Bu süreç, deniz platformlarından İHA kullanım kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

AMFİBİ ÇIKARMA HAZIRLIKLARI

Amfibi deniz piyadeleri, çıkarma harekatı senaryosu çerçevesinde Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA) ile konuşlandırıldı. ZAHA'lar, denizden karaya intikal görevlerinde kullanılan zırhlı araçlar olarak tatbikatın kritik unsurları arasında yer aldı.

HELİKOPTER UNSURLARININ EĞİTİMİ

Tatbikatta SH-70 Seahawk helikopterleriyle personel intikali sağlandı. Aynı zamanda AH-1W Super Cobra taarruz helikopterleri iniş ve kalkış eğitimleri icra etti. Bu faaliyetler, hava destekli amfibi operasyon senaryolarının uygulanabilirliğini test etti.

OPERASYONEL KOORDİNASYON VURGUSU

EFES-2026 Tatbikatı, kara, deniz ve hava unsurlarının eş zamanlı çalışabilirliğini sahada göstermeyi hedefledi. TCG Anadolu'nun çok yönlü kullanım kapasitesi, bu tür müşterek operasyonların etkinliği açısından öne çıktı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

EFES-2026 Tatbikatı nedir?
EFES-2026, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geniş katılımlı birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikatıdır. Kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonu test edilir.

TCG Anadolu'nun önemi nedir?
TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisidir ve amfibi harekat ile hava operasyonlarını aynı platformda gerçekleştirebilir. Çok maksatlı yapısı sayesinde farklı görevlerde kullanılabilir.

Bayraktar TB3 neden önemli?
Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen bir insansız hava aracıdır. Deniz platformlarında İHA kullanımını mümkün kılar.

ZAHA ne işe yarar?
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, personelin denizden karaya güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Çıkarma harekatlarının temel unsurlarından biridir.

EFES-2026 Tatbikatı neden dikkat çekiyor?
Tatbikat, Türkiye'nin müşterek operasyon kabiliyetini ve yerli savunma sistemlerini sahada test etmesi açısından önem taşıyor.

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetler, Türkiye'nin amfibi harekat ve deniz-hava entegrasyon kapasitesini ortaya koyuyor. Tatbikatın ilerleyen aşamalarında farklı senaryoların uygulanması bekleniyor. Gelişmeler yakından izleniyor.

