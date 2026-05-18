EFES-2026 Tatbikatı nedir? EFES-2026, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geniş katılımlı birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikatıdır. Kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonu test edilir.

TCG Anadolu'nun önemi nedir?

TCG Anadolu, Türkiye'nin en büyük askeri gemisidir ve amfibi harekat ile hava operasyonlarını aynı platformda gerçekleştirebilir. Çok maksatlı yapısı sayesinde farklı görevlerde kullanılabilir.

Bayraktar TB3 neden önemli?

Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen bir insansız hava aracıdır. Deniz platformlarında İHA kullanımını mümkün kılar.

ZAHA ne işe yarar?

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı, personelin denizden karaya güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Çıkarma harekatlarının temel unsurlarından biridir.

EFES-2026 Tatbikatı neden dikkat çekiyor?

Tatbikat, Türkiye'nin müşterek operasyon kabiliyetini ve yerli savunma sistemlerini sahada test etmesi açısından önem taşıyor.