EFES-2026 tatbikatı! Bayraktar TB3, Zaha ve savaş helikopterleriyle gövde gösterisi
EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Anadolu’nun amfibi ve hava kabiliyetleri sergilendi. İzmir’in Urla ilçesi açıklarında demirleyen gemide Bayraktar TB3, ZAHA, SH-70 Seahawk ve AH-1W Super Cobra unsurlarıyla eğitim faaliyetleri yürütüldü.
EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük platformu TCG Anadolu, İzmir Urla açıklarında amfibi ve hava operasyon kabiliyetlerini sergiledi. Tatbikat, farklı birliklerin koordinasyonunu ve sahadaki operasyonel hazırlık seviyesini test etmeyi amaçladı.
TCG ANADOLU'NUN ROLÜ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, tatbikatta merkez platform olarak görev aldı. Gemi, hem hava hem kara unsurlarının aynı anda sevk ve idare edilebildiği bir komuta ve operasyon üssü işlevi gördü.
BAYRAKTAR TB3 GÜVERTE OPERASYONU
Tatbikat kapsamında gemide konuşlu Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı'nın kontrolleri gerçekleştirildi. İHA, asansör sistemiyle uçuş güvertesine çıkarılarak operasyon hazırlıkları test edildi. Bu süreç, deniz platformlarından İHA kullanım kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.