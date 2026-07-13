İBB hizmette yine sınıfta kaldı! Karaburun Sahili çöple doldu: Arnavutköy Belediyesi harekete geçti
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik sorumluluğu CHP'li İBB'de bulunan kayalık alanlarda biriken atıklar, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin ardından Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalarda çöpler, bot ve jet skilerle deniz üzerinden tahliye edildi.
Arnavutköy Karaburun Sahili'nde temizlik hizmetlerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmasına rağmen, özellikle kayalık bölgelerde biriken atıklar nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Arnavutköy Belediyesi ekipleri harekete geçti.
Yaz sezonunda yoğun olarak kullanılan sahilde vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve çevre kirliliğinin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.
ATIKLAR BOT VE JET SKİLERLE TAHLİYE EDİLDİ
Sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelerde yürütülen çalışmalar, ekiplerin koordineli müdahalesiyle tamamlandı. Kara ulaşımının mümkün olmadığı noktalarda toplanan atıklar, botlar ve jet skiler yardımıyla deniz üzerinden taşınarak tahliye edildi.
Böylece ulaşılması güç alanlarda biriken atıklar da temizlenerek sahil şeridi yeniden düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.
İBB YAPAMADI ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TEMİZLEDİ
Gün boyu devam eden çalışmalarda çevre ve halk sağlığını tehdit eden atıklar tek tek toplanırken, vatandaşların yaz sezonunda sahili daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda kullanabilmesi sağlandı.