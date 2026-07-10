CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de Genel Merkez, teşkilatlara yönelik tasfiye operasyonlarına devam ediyor. Şu ana kadar 36 il başkanının görevden alındığı partide, bugün toplanan MYK sonrası ile 7 ismin daha biletinin kesildi. CHP Parti Sözcüsü Sarı, “15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık.” dedi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu son detayları aktardı.
Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları devam etti. içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden almıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.
7 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI
CHP'de bu haftanın MYK toplantısı bugün saat 14.00'da başladı. Kritik toplantıda gündemin ana başlıklarından biri, bir kez daha il başkanlıkları oldu. MYK toplantısı kapsamının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının görevden alındığını açıkladı..
CHP Parti Sözcüsü Sarı, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık." dedi.
"3 İL BAŞKANI İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"
Sarı, ayrıca önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.