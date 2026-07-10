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CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Mutlak butlan kararı sonrası suların durulmadığı CHP'de Genel Merkez, teşkilatlara yönelik tasfiye operasyonlarına devam ediyor. Şu ana kadar 36 il başkanının görevden alındığı partide, bugün toplanan MYK sonrası ile 7 ismin daha biletinin kesildi. CHP Parti Sözcüsü Sarı, “15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık.” dedi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu son detayları aktardı.

Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları devam etti. içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden almıştı.

CHP'DE 7 İL BAŞKANINA DAHA NEŞTER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.

CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi - 1

7 İL BAŞKANI DAHA GÖREVDEN ALINDI

CHP'de bu haftanın MYK toplantısı bugün saat 14.00'da başladı. Kritik toplantıda gündemin ana başlıklarından biri, bir kez daha il başkanlıkları oldu. MYK toplantısı kapsamının ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının görevden alındığını açıkladı..

CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi - 2

CHP Parti Sözcüsü Sarı, "15 ilde yönetimlerimizi belirlemiş bulunuyoruz. Bu il başkanlarımızın atamalarını gerçekleştirdik. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın, Tekirdağ İl Başkanlarımızı görevden aldık." dedi.

"3 İL BAŞKANI İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ"

Sarı, ayrıca önceki İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Giresun ve Trabzon il başkanının tedbirli biçimde kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi - 3

7 GÖREVDEN ALMA!

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, CHP MYK toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında aktardı. Mevcut Trabzon ve Giresun il başkanlarının yanı sıra eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini belirten Ağaoğlu, 7 il başkanının görevden alındığını ve 15 yeni atama yapıldığını belirtti.

3 İL BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Parti içindeki hukuki süreçlere dair detayları paylaşan Ağaoğlu, "3 ihraç daha söz konusu, bunlar il başkanları. Mevcut il başkanlarından Trabzon ve Giresun il başkanları kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" sözleriyle ilk sıcak gelişmeyi paylaştı.

Disiplin sürecinin sadece mevcut başkanlarla sınırlı kalmadığını belirten Ağaoğlu, "İzmir İl Başkanlığı değişikliği sonrası yeni başkanın binaya alınmaması gibi hoş olmayan sahneler yaşanmıştı. İşte o eski İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de yine disipline sevk edilen isimler arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi - 4

7 İLDE GÖREVDEN ALMA

Görevden almaların devam ettiğine dikkat çeken Tülay Ağaoğlu, "Daha önce 36 il başkanı görevden alınmıştı, bunlara bugün 7 tanesi daha eklendi. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alınmış durumda" bilgisini verdi.

15 İL BAŞKANLIĞINA YENİ ATAMA

Boş kalan kadroların doldurulması için MYK'da alınan kararları da aktaran Ağaoğlu, "Daha önce 22 il başkanlığına atama yapılmamıştı. Bugün yapılan MYK toplantısında 15 il başkanlığına yine atama yapıldı ve yeni isimler belirlenmiş durumda" sözleriyle teşkilatlardaki yeni yapılanmayı aktardı.

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