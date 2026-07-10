CHP’de kritik MYK sona erdi! 7 il başkanı görevden alındı 3 isim ihraç istemiyle disipline sevk edildi

Mutlak butlan kararı sonrasında krizin bitmediği CHP'de yönetimin teşkilata yönelik yeni operasyonları devam etti. içerisinde çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye fırsat verilmeyeceğini her fırsatta vurgulayan parti yönetimi, bu kapsamda şu ana kadar 36 il başkanını görevden almıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan ve her türlü provokatif eyleme imza atan 11 il başkanı ise bu süreçte disipline sevk edildi.