Sahipsiz köpek saldırıları sonrası iki belediye başkanına soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu saldırılar sonrası yürütülen incelemelerde Muğla'nın Köyceğiz, Erzurum'un Narman ve Şanlıurfa'nın Hilvan ilçelerinde ilgili belediyelerin mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirledi. Bakanlık, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında ise araştırma/ön inceleme izni verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşların can güvenliğini tehdit eden olaylar kapsamında yürütülen inceleme ve soruşturma süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı, ayrıca son iki yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

Erzurum'un Narman ilçesinde ise 10 yaşındaki Murat Tutar'ın sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı aktarıldı.

KÖYCEĞİZ VE NARMAN BELEDİYELERİNE SORUŞTURMA

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, Köyceğiz Belediyesine ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri açısından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesinin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı, bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi.

Toplanan bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

HİLVAN BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ÖN İNCELEME

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu kapsamda gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediği yönündeki iddialar üzerine yürütülen incelemeler sonucunda, Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında araştırma/ön inceleme izni verildi.

BAKANLIKTAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.