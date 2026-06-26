Hamza Özsoy’u DEM’li belediyenin ihmali öldürdü! Başıboş köpekler saldırmıştı
Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un başıboş köpekler tarafından parçalanarak öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettiş raporu tamamlandı. Raporda, belediyenin ihmalleri tek tek sıralandı. DEM'li belediyenin sorumluluklarını yerine getirmediği vurgulandı.
Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen inceleme sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün DEM Partili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi.
Sabah'ın haberine göre ihmaller zincirlerinin sıralandığı mülkiye müfettiş raporu ortaya çıktı. Raporda, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin görevlerin yerine getirilmediği belirtildi. Bu ihmaller sonucunda meydana gelen saldırıda Saray Belediye Başkanı Davut Acar'ın sorumluluğunun bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
KANUNİ SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMEDİ
Raporda Saray Belediyesi'nin nüfusunun 25 binin altında olması nedeniyle hayvan bakımevi kurma zorunluluğundan muaf olduğu hatırlatıldı. Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince belediyenin sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanları toplayarak en yakın hayvan bakımevine götürme yükümlülüğünün bulunduğu vurgulandı. Buna rağmen belediyenin bu konuda herhangi bir çalışma yürütmediği tespit edildi.
AYRILAN BÜTÇENİN BİR KISMI KULLANILMADI
Müfettiş raporunda, belediyenin hayvanlara yönelik çalışmalar için ayırdığı bütçenin etkin kullanılmadığı da belirtildi. Buna göre 2025 yılı bütçesinden ayrılan 522 bin 241 liralık kaynağın yalnızca 338 bin 576 lirası harcandı.
Yaklaşık 184 bin liralık ödeneğin kullanılmadığı kaydedildi. Ayrıca 2026 yılı bütçesinde bu amaçla ayrılan 1 milyon 400 bin liralık kaynaktan olay tarihine kadar hiçbir harcama yapılmadığı tespit edildi.