Hamza Özsoy’u DEM’li belediyenin ihmali öldürdü! Başıboş köpekler saldırmıştı

NİKAH MEMURU, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ YAPILDI Raporda, Saray Belediyesi'nde 12 Şubat 2026 tarihinde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulduğu ancak müdürlüğe vekâleten atanan kişinin veteriner hekim olmadığı belirtildi. Söz konusu kişinin belediyede nikâh memuru olarak görev yaptığı ve daha önce muhasebe personeli olarak çalıştığı ifade edildi.

ŞİKAYETLER KARŞILIKSIZ KALDI Müfettişlik incelemesinde vatandaşlar, mahalle muhtarları ve çeşitli kamu kurumları tarafından belediyeye sahipsiz hayvanların toplanması için çok sayıda sözlü ve yazılı başvuru yapıldığı belirlendi. Ancak belediyenin bu başvurulara rağmen herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği kaydedildi. Müfettişler, bölgeye giderek muhtarlar ve vatandaşların ifadesini alıp rapora ekledi.

'UYGUN ARAÇ YOK' SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ Saray Belediyesi'nce müfettişliğe gönderilen yazıda, sahipsiz köpeklerin toplanamamasının nedeni olarak uygun araç bulunmaması gösterildi. Belediye, daha önce kullanılan aracın kayyum yönetimi döneminde Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis edildiğini savundu. Ancak incelemede söz konusu aracın daha sonra belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

'KÖPEKLER YEĞENİMİ EVİNİN ÖNÜNDE PARÇALADI'

Acı olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un amcası Sinan Özsoy, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürecin aileyi bir nebze rahatlattığını söyledi. Yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirten amca Özsoy, "Arkamda Hamza'nın mezarı bulunuyor. 'Şimdi rahat uyu yavrum' diyoruz. Artık senin sayende hiçbir çocuk parçalanmayacak, hiçbir anne baba ağlamayacak. Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı. Buraya bir köpek barınağı yapıldı. Rahat uyu yavrum; artık köpekler çocukları parçalamayacak. O olaydan sonra çocuklarımızı okula göndermedik. Hamza öldü ama başka çocuklar ölmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan bu konuda farklı düşünenlere de sesleniyorum. Hamza evinin önünde parçalandı. Hamza otların arasında, bir kilometre ötede ya da yüz metre ileride değil; evinin sadece 20 metre önünde parçalandı. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.