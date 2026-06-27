Bakanlık harekete geçti! Viranşehir'deki köpek saldırısına mülkiye müfettişi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanmasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Olayla ilgili yereldeki uygulamaların incelenmesi ve ihmal iddialarının araştırılması amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ayaklı Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'a ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
TALİMAT BAKAN ÇİFTÇİ'DEN
Bakanlık, olayın derin bir üzüntüyle karşılandığını belirterek, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuatın yerelde uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıklar ile ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, tedavisi tamamlanan Abdulkadir Sarık'ın taburcu edildiği belirtilerek kendisine ve ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle: "Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki evladımız Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması olayı, Bakanlığımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.
Saldırı sonucu yaralanan evladımız tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."