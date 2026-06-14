Afyonkarahisar'daki dinlenme tesisinde vahşet! Başıboş köpek kadının kolunu parçaladı
Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 53 yaşındaki Feride Hozer ağır yaralandı. Köpek, kadının kolundan avuç içi büyüklüğünde bir parçayı koparırken, vatandaşların müdahalesine rağmen köpek uzun süre etkisiz hale getirilemedi.Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.
TALİHSİZ KADIN DEHŞETİ YAŞADI
Olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.
Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı. Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu. İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.
SAĞLIK EKİPLERİNİN TESİSE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ
Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.