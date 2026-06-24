İçişleri duyurdu! Van'da 5 yaşındaki Hamza köpek saldırısında can vermişti: Saray Belediye Başkanı'na soruşturma izni
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi. Açıklamada "Bakanlığımız, vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir." denildi.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.
İNCELEME TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Saray'da 29 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesinin tamamlandığı belirtildi.
BELEDİYE BAŞKANI ACAR'A SORUŞTURMA İZNİ
Yapılan detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir."
"TİTİZLİKLE SÜRECEK"
Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdüreceği vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Nisan ayında Van'ın Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda evlerinin bahçesinde oyun oynayan amca çocukları, aniden sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklardan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırıda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.