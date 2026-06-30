Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindekileri kabul etti.