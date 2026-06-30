Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindekileri kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.