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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Erdoğan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı ve beraberindekileri kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ KALLAS'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyeti kabul etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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