CHP'DE "ARINMA" SANCISI Kılıçdaroğlu ve kurmayları, adı şaibe iddialarına karışan 9 milletvekili ve yine adı soruşturmalarda geçen 2 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederek ilk adımlarını atmıştı.

Partideki çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye neşter vurma konusunda da kararlı olan CHP yönetimi, bugüne kadar toplam 10 il başkanını görevden aldı, 4'ünü ise disipline sevk etti. Yeni görevden almaların ve disiplin sevklerinin devam edeceği öne sürülüyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

CHP'de yaşanan arınma krizi ise tam bir "siyasi meydan savaşına" dönüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kurmaylarıyla toplanırken, kendini siyasi oyunlarla Grup Başkanı seçtiren Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'te grup toplantısında konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HADSİZ SÖZLER

CHP'de arınma sancıları devam ederken CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, grup toplantısında bir skandala daha imza attı. Yolsuzluk ve şaibeleri adeta perdeleme çabasına girişen Özel, partisindeki arınma krizine ilişkin değerlendirmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

DİKKAT ÇEKEN KARPUZ BENZETMESİ

Özel açıklamasında, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Hukuken, siyaseten ve fiziken. Asla yorulmadık, yorulmayacağız. Tükenmedik, tükenmeyeceğiz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Erdoğan'ın bütün hesabı CHP'yi karpuz gibi ortadan bölmek. 70'e 30'a razıyken karpuzun başındaki sapını bile alamadılar" şeklinde ifadelere yer verdi.

"CHP'DE KAOS VE KARGAŞA HAKİM"

Hatırlanacağı üzere 24 Haziran tarihinde de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, CHP'deki krizlere dikkat çekerek muhalefet cephesinde kaos ve kargaşanın hakim olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Sabahın 9'unda gelip salon işgal edenimi ararsın; birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenlerimi ararsın; dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın Ne ararsan hepsi var." ifadelerine yer vermişti.

"CHP, KENDİ MESELESİNİ KENDİ İÇERİSİNDE HALLETSİN"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Haziran tarihinde Sakarya'da düzenlenen "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'deki krizlere ilişkin ise "CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik, şunları söyledi: "Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. CHP'de ciddi bir yönetim sorunu vardı. Biz bunu o zaman da ifade ettik. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. CHP, kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz geçmişte 14-28 Mayıs seçimlerinde Sayın (Kemal) Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonrasında Sayın Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Daha öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP'yle mücadele etmiştik. Dolayısıyla bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Ama kendi meselelerini kendileri halletsinler. Bizim üzerimizden kendi yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Bu durum, bu tablo CHP'ye gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur."