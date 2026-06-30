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Büyükçekmece Çakmaklı’da buğday tarlası yangını söndürüldü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Büyükçekmece Çakmaklı’da buğday tarlası yangını söndürüldü

İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde ekili buğday tarlasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Buğday tarlasından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek araziyi sardı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Öte yandan bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.

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