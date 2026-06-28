Başkan Erdoğan AK Parti kadrolarına seslendi: Soykırımın hesabını sizler soracaksınız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi. Erdoğan ayrıca, "Milletin emanetine gölge düşürmedik." ifadelerini kullanırken, teşkilat mensuplarına da "Sokakları boş bırakmayacağız. Yorulan varsa kenara gelsin, yoksa meydanın hakkını versin." çağrısında bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da düzenlenen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
SAKARYA'YA TEŞEKKÜR
Her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız ve güvenilir habere erişebilmesi için fedakârca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum.
Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni bir soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve bu tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği, istişareyi geleneksel hâle getirmesi ve kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır.
"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN KİTABIDIR"
Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında, her türlü öneriye ve her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet bizi hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin, dün de dediğim gibi, bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik.
"YOL HARİTAMIZI MASAYA OLUŞTURDUK"
Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız, en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük.
Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını iki gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız, partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatisi gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını, partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız.
"SAHADAKİ TALEPLERİ NOT ETTİK"
Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. Dönem milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleştirilen Meclis Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri Oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar, kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler.
"ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEYİP DUVARLARLA KARŞILAŞTIK"
Biz de bu süreçte arkadaşlarımızla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Sahadan aktardıkları geri bildirimleri aldık. Milletimize nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizi kendileriyle mütalaa ettik. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açıdan dolu dolu bir iki gün geçirdik. AK Parti'nin mutfağının Türkiye'ye yön verecek politika üretme, fikir ve paradigma üretme kapasitesine sahip olduğunu bir kere daha gördük. Gerek soru ve sunumlarıyla, gerek fikirleriyle, gerekse teklif ve tenkitleriyle toplantımıza katkı yapan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Organizasyonun başarıyla icrasında emeği geçen Genel Sekreterlik birimimiz ile Tanıtım ve Medya Başkanlığımızı ayrıca tebrik ediyorum. 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın bir kez daha partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.
Değerli arkadaşlarım. Bundan yedi buçuk asır evvel Yunus Emre, arı duru Türkçesiyle şöyle seslenmişti. "Yol odur ki doğru vara. Göz odur ki hakkı göre. Er odur alçakta dura. Yüceden bakan göz değil." Bizler de 25 sene önce millete hizmet yolculuğuna bu niyetlerle koyulduk. Biz bu yola revan olurken neye talip olduğumuzu bilerek çıktık. Çıkar birliği değil, kader birliği yaparak çıktık. Merhum üstadımız Necip Fazıl hani diyor ya. "Perdenin ardı perde. Perdenin ardı perde. Her siper aşıldıkça gaye öbür siperde." İşte biz de bir siperi aştığımızda önümüzde yeni ufuklar açıldı. Bir engeli aştığımızda önümüzde daha büyük hedefler belirdi. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
"HİÇBİR HÜKÜMETE NASİP OLMAYAN BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATTIK"
Bu aziz millet bizlere 25 sene önce kutsal bir emanet yüklemişti. Bu millet bize yüreğini vermiş, kalbini vermiş, gönlünü vermiş, hepsinden önemlisi bu kadroya özlemlerini ve hayallerini emanet etmişti. Allah'a hamdolsun. O emanete bugüne kadar gölge düşürmedik. AK Parti olarak hep birlikte çeyrek asırda, Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir hükümete nasip olmayan büyük bir başarı hikâyesine imza attık. Büyük bir gururla ifade etmek istiyorum, değerli kardeşlerim. Çeyrek asırlık bu kutlu yolculukta sizlerle omuz omuza olmak, birlikte yorulmak, birlikte ter dökmek, en çetin mücadelelere birlikte girmek, bir yol arkadaşınız, bir dostunuz olarak beni ziyadesiyle mutlu etmiştir. Böyle bir hareketin neferi olduğum için, böyle bir partinin genel başkanı olduğum için, çeyrek asırlık destanın parçası olduğum için hep şeref duydum. Kıvanç duydum. Aldığım her nefeste Rabbime hamdettim. Bilmenizi isterim ki bir kardeşiniz olarak ben, siz kardeşlerimden razıyım. İnanıyorum ki bu millet de sizlerden razıdır. Millet için, memleket için, ülkemiz için, Türkiye'nin genç nesilleri, gözleri umutla parlayan çocukları için çıktığımız bu yolda sizlerle birlikte kol kola, yürek yüreğe daha nice seneler yürümeye inşallah devam edeceğiz.