Başkan Erdoğan AK Parti kadrolarına seslendi: Soykırımın hesabını sizler soracaksınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi. Erdoğan ayrıca, "Milletin emanetine gölge düşürmedik." ifadelerini kullanırken, teşkilat mensuplarına da "Sokakları boş bırakmayacağız. Yorulan varsa kenara gelsin, yoksa meydanın hakkını versin." çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da düzenlenen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E GAZZE MESAJI: BU SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar: SAKARYA'YA TEŞEKKÜR Her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum. Kameraları, mikrofonları, teknik ekipmanlarıyla milletimizin doğru, tarafsız ve güvenilir habere erişebilmesi için fedakârca çalışan basın mensuplarımızı ayrıca kutluyorum. Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, dün açılış konuşmamda da belirttim. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni bir soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve bu tarzı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği, istişareyi geleneksel hâle getirmesi ve kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır.

"AK PARTİ TÜRKİYE'NİN KİTABIDIR" Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında, her türlü öneriye ve her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet bizi hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır. AK Parti'nin, dün de dediğim gibi, bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. "YOL HARİTAMIZI MASAYA OLUŞTURDUK" Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız, en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık. Hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük. Değerli kardeşlerim, burada da istişare mekanizmasını iki gün boyunca tüm unsurlarıyla çalıştırmaya gayret ettik. Dün Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız, partimizin temel politikaları ve stratejik vizyonu doğrultusunda kapsamlı fikir teatisi gerçekleştirdi. Parti politikaları oturumlarında hem kurumsal hafızamız hem de geleceğe dönük hedeflerimiz ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Gözden geçirildi. Genel merkez çalışmalarımızın da ele alındığı bu oturumlardaki katkı ve önerilerin tamamını, partimizin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını oluştururken öncelikli surette göz önünde bulunduracağız. "SAHADAKİ TALEPLERİ NOT ETTİK" Güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum gibi çeşitli başlıklarda tertiplenen ortak akıl oturumlarında ise bakan arkadaşlarımız ve genel başkan yardımcılarımız katılımcılarla mevcut çalışmalarını paylaştılar. Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik. Sorulara ayrıntılı cevaplar verildi. Dün akşam 28. Dönem milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleştirilen Meclis Parti Grubu Çalışmaları ve Değerlendirmeleri Oturumu son derece verimli ve amaca matuf bir şekilde başarıyla icra edildi. Genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar, kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Hem de değerlendirmelerini samimiyetle dile getirdiler.