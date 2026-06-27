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AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi

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AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 25. yıla özel hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tarihi zirvede salonda büyük coşku yaşanırken, yeni eser uzun süre alkışlandı. AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatan şarkı, toplantının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 1

AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle tarihi bir ana sahne oldu. Partinin 25. kuruluş yılı onuruna büyük bir titizlikle hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi.

"BÜYÜK BAŞKAN ERDOĞAN" ŞARKISI SAPANCA'DAKİ TARİHİ ZİRVEYE DAMGA VURDU

Hizmetle geçen çeyrek asrın ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun notalara döküldüğü eser, salonda büyük bir gurur tablosu oluştururken Başkan Erdoğan'ın efsaneleşen liderliği bir kez daha vurgulandı.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 2

25 YILLIK HİZMET AŞKI NOTALARA DÖKÜLDÜ

Sapanca'da düzenlenen kritik toplantının açılışında, Başkan Erdoğan için özel olarak bestelenen 25. yıl sürprizi büyük bir heyecanla karşılandı. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne süregelen kutlu yürüyüşünü anlatan eserde, Başkan Erdoğan'ın milletiyle kurduğu gönül bağı ön plana çıkarıldı.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 3

Hazırlanan eser, "Ailesi işi, ömür vakfetmiş, canla başla. Hak bir geçmiş, hep hizmet etmiş şehre kasra" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın millete adanan ömrünü ve hizmet siyasetini en veciz şekilde özetledi.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 4

MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI

Yeni marşta, Türkiye'nin son 25 yılda elde ettiği küresel başarılar ve dış politikadaki dik duruşu da geniş yer buldu. Dünyadaki krizlere rağmen Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğine dikkat çeken şarkı, "Dünya yanarken, kâbus yaşarken biz güvendeydik. Masada güçlü, sahada güçlü, biz her yerdeydik" mısralarıyla Türkiye'nin lider ülke konumunu bir kez daha tescilledi.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 5

Eserin her satırı, AK Parti kadrolarının ve milletin Başkan Erdoğan'a olan sarsılmaz güvenini ifade eden birer mühür niteliği taşıdı.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 6

"EFSANE BÜYÜK BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

Şarkının nakarat bölümü, salondaki coşku dolu atmosferi zirveye taşıdı. Siyasetin koltuk kavgası değil, millete hizmet nöbeti olduğunun vurgulandığı marşta, "Koltuk kavgası değil, hizmet için nöbete. Partisi her zaman milletinin emrinde. Adı AK Parti, 25 yıldır sizinle AK Parti" sözleri dikkat çekti.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 7

Eserin finalinde yer alan, "Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan" mısraları, Başkan Erdoğan'ın tarih yazan liderliğini ve 25 yıllık başarı öyküsünü bir kez daha kayıt altına aldı.

AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi 8

TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜNDE YENİ MOTİVASYON

Bu anlamlı sürprizle başlayan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti'nin gelecek vizyonu için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Başkan Erdoğan'ın da büyük bir beğeniyle karşıladığı eser, önümüzdeki dönemde meydanlarda yankılanacak olan yeni zaferlerin habercisi olarak nitelendirildi. "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda 25 yıllık bir davanın ve sarsılmaz bir iradenin sesi olarak tarihteki yerini aldı.

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