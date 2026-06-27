AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi
AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 25. yıla özel hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tarihi zirvede salonda büyük coşku yaşanırken, yeni eser uzun süre alkışlandı. AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğunu anlatan şarkı, toplantının en dikkat çeken anlarından biri oldu.
AK Parti'nin Sapanca'da gerçekleştirilen 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle tarihi bir ana sahne oldu. Partinin 25. kuruluş yılı onuruna büyük bir titizlikle hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi.
Hizmetle geçen çeyrek asrın ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun notalara döküldüğü eser, salonda büyük bir gurur tablosu oluştururken Başkan Erdoğan'ın efsaneleşen liderliği bir kez daha vurgulandı.
25 YILLIK HİZMET AŞKI NOTALARA DÖKÜLDÜ
Sapanca'da düzenlenen kritik toplantının açılışında, Başkan Erdoğan için özel olarak bestelenen 25. yıl sürprizi büyük bir heyecanla karşılandı. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne süregelen kutlu yürüyüşünü anlatan eserde, Başkan Erdoğan'ın milletiyle kurduğu gönül bağı ön plana çıkarıldı.
Hazırlanan eser, "Ailesi işi, ömür vakfetmiş, canla başla. Hak bir geçmiş, hep hizmet etmiş şehre kasra" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ın millete adanan ömrünü ve hizmet siyasetini en veciz şekilde özetledi.
MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ TÜRKİYE MESAJI
Yeni marşta, Türkiye'nin son 25 yılda elde ettiği küresel başarılar ve dış politikadaki dik duruşu da geniş yer buldu. Dünyadaki krizlere rağmen Türkiye'nin güvenli liman olma özelliğine dikkat çeken şarkı, "Dünya yanarken, kâbus yaşarken biz güvendeydik. Masada güçlü, sahada güçlü, biz her yerdeydik" mısralarıyla Türkiye'nin lider ülke konumunu bir kez daha tescilledi.
Eserin her satırı, AK Parti kadrolarının ve milletin Başkan Erdoğan'a olan sarsılmaz güvenini ifade eden birer mühür niteliği taşıdı.