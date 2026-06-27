AK Parti'nin 25. yıl sürprizi: "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı ilk kez dinletildi

TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜNDE YENİ MOTİVASYON

Bu anlamlı sürprizle başlayan 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Parti'nin gelecek vizyonu için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Başkan Erdoğan'ın da büyük bir beğeniyle karşıladığı eser, önümüzdeki dönemde meydanlarda yankılanacak olan yeni zaferlerin habercisi olarak nitelendirildi. "Büyük Başkan Erdoğan" şarkısı, sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda 25 yıllık bir davanın ve sarsılmaz bir iradenin sesi olarak tarihteki yerini aldı.