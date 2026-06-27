Başkan Erdoğan'dan hadsiz saldırılara sert yanıt: Başörtüsü bu toprakların normalidir

"BAŞÖRTÜSÜ BU TOPRAKLARIN NORMALİDİR" Bu ülkenin kız çocuklarının başörtüsüyle okuması, çalışması engellendi. Bu ülkede dindar olsun ya da olmasın kadınlar hür iradeleriyle örtündüler. Biz kadınlarla birlikte on yıllar boyunca tesettür mücadelesi verirken bir kutuplaştırmanın peşinde değildik. Biz sadece normalleşmenin, adaletin, böylece kaynaşmanın peşindeydik. Şimdi geri kafalı bazı fosiller başörtülere kin kusuyor. Kadınları aşağılıyor tehdit ediyor. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede eşitlik ve adalet çizgisine gelmiştir. Türkiye makul zemine ulaşmıştır. Başörtüsü marjinal, radikal değildir, belli bir cemaatin ya da ideolojinin sembolü hiç değildir. Yazması, tülbenti, çarşafı ve diğerleriyle başörtüsü bu toprakların normalidir. Bu tüm zamanların normalidir. Bin yıllık normalimizdir. Bizim 86 milyon hepimizin başka vatanımız, başka milletimiz yok. Biz burada hep birlikteyiz. Biz bizden farklı düşünüyor diye kimseye husumet beslemedik. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz. Bu kimsenin haddi de hakkı da değildir. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmadır. Farklılıkları koruyarak ortak zeminde buluşma çabasıdır. Sayın Bahçeli ile bunu yaptık, Cumhur İttifakı'nı kurduk.

"CHP'NİN DIŞ MİHRAKLARDAN KURTULMASI HAYIRLI OLACAKTIR" CHP içinde şu anda bir çatışma bir ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk bugün de yokuz yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır. Kendi içinde birlik olmayan teşkilatların Türkiye'ye de milletimize de sunabileceği hiçbir katkı yoktur. FETÖ o kalleş darbeyi sadece bize yapmadı, 86 milyona yaptı. FETÖ'yü ülkeden geleceğimiz için temizledik. Siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Milletimizin topyekün mücadeleri için yapıyoruz. Bugün terörü bitirirken belli bir kesimin çıkarı için değil milletimiz için istiyoruz. Yol yaparken, köprü yaaprken, savunma sanayini güçlendirirken belli bir kesimi mutlu etmeyi değil Türkiye'mizi düşünüyor, Türkiye'mizi dert ediniyoruz. Türkiye geçmişte enerjisini, fidan gibi delikanlılarını kaybetti. Sağ dediler, sol dediler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt dediler... Raf ömrü dolmuş bayat senaryolarla Türkiye'ye vakit kaybettirilmesini istemiyoruz. Görüş ayrılıklarımız olacaktır, bunlar bizim zenginliklerimizdir. Milli meselelerde uzlaşıya hazırız.