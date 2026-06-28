Özkan Yalım’ın yeni ifadesi ortaya çıktı! Özgür Özel’in helikopter, Maybach ve para trafiği...

Özgür Özel'in Özkan Yalım'a gönderdiği torpil listesi de ifşa oldu. Yalım'ın beyanına göre, Özgür Özel'in talebi üzerine Ankara Koluman firmasından fiyat teklifleri alındı. Tekliflerde bir adet Mercedes S450d 4Matic L araç için 19 milyon 597 bin 233 TL, aynı modelin farklı paketi için 20 milyon 209 bin 601 TL, Mercedes Maybach S580 4Matic için ise 31 milyon 658 bin 698 TL fiyat verildi. Yalım, bu teklifleri Özgür Özel'e ve şoförü Mehmet'e ilettiğini söyledi.



"ÖZGÜR'E 1 MİLYON TL'Yİ DENİZLİ'DE SPOR ÇANTAYLA TESLİM ETTİM"



İfadede tekrarlanan bir konu da, Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e para teslim ettiğine ilişkin beyanları oldu. Yalım, Özgür Özel'e verdiği ikinci paranın Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini söyledi. Demirhan Gözaçan'ın, Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı olduğunu ve "kara kutusu" olarak bilindiğini ileri sürdü.



Yalım, 14 Ekim 2023 tarihinde 1 milyon TL parayı koyu renkli bir spor çanta içerisinde Denizli'de Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini anlattı. İfadesine göre, Özgür Özel bir gün önce WhatsApp üzerinden "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim valizimin içerisine koy" mesajını gönderdi. Yalım, ertesi gün Özel'i arayarak parayı nasıl teslim edeceğini sorduğunu, Özel'in de kendisine "Demirhan ile hallet" dediğini beyan etti.



Yalım, kamuoyunda tartışılan önceki para teslimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kendisinin hiçbir zaman parayı "bahçeye attığını" söylemediğini belirten Yalım, 2023 yılı Eylül ayında parayı Özgür Özel'in evinin giriş kapısındaki bahçe duvarının üzerine bıraktığını söyledi. Yalım'ın ifadesine göre, yanında Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da vardı. Yalım, Özgür Özel'in evine yaklaştığında kendisini WhatsApp üzerinden aradığını ve para getirdiğini söylediğini belirtti.



Özgür Özel'in de kendisine parayı giriş kapısının kenarındaki duvarın üzerine bırakmasını ve ardından aracına dönmesini söylediğini iddia etti. Yalım, olayın hava karardıktan sonra, yaklaşık saat 21.00 sıralarında gerçekleştiğini; yer ve zaman bilgilerinin baz kayıtlarından tespit edilebileceğini ifade etti.



Özkan Yalım, verdiğini ileri sürdüğü her iki para için de Özgür Özel'in kendisine net bir miktar belirtmediğini söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Özel, "Özkan ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla, kendi bütçene göre belirle" dedi. Yalım, o günkü maddi şartlarda verebileceği parayı verdiğini, anlattığı hususları yer, zaman ve tanıklarıyla ayrıntılı şekilde aktardığını belirtti.

Özkan Yalım ifadesinde, Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ilişkin yazışmalara da açıklık getirdi. AFYON BELEDİYESİ KRİZİ: "BURCU'YU SIKI TUTUYOR MUSUN, RİSK VAR MI?"



Telefon inceleme raporunda yer alan bir başka dikkat çekici bölüm ise Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ilişkin yazışmalar oldu. Yalım, Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edeceğine ilişkin haberlerin çıktığı dönemde Özgür Özel'in kendisini arayarak "Burcu'ya ulaşamıyoruz, git bu sorunu çöz, Burcu'yla konuş" dediğini anlattı.



Yalım, aynı gece Uşak'tan Afyon'a gittiğini, önceki Afyon İl Başkanı Mehmet Kemal Demirkırkan ile birlikte Burcu Köksal'a ulaşmaya çalıştığını söyledi. Yalım'ın ifadesine göre Köksal, genel merkezin kendisini önemsemediğini, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması nedeniyle partide ciddiye alınmadığını söyledi. Yalım da konuyu Özgür Özel'e ileteceğini belirtti.



"ÖZGÜR'E ÇANKAYA ADAYI ÖNERDİM, KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEYEREK ADAY GÖSTERMEDİ"



Yalım'ın ifadesinde, CHP içindeki aday belirleme sürecine ilişkin mesajlar da yer aldı. Yalım, eski milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Çankaya Belediye Başkan adaylığı için değerlendirilmesini Özgür Özel'den rica ettiğini söyledi. Ancak Özel'in, Hakverdi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması nedeniyle aday gösterilemeyeceğini belirttiğini aktardı.



Telefon inceleme raporundaki mesajlarda, Çankaya için "orası amiral gemisi" denildiği ve adayın "değişimci" bir isim olması gerektiğinin ifade edildiği belirtildi. Yalım, "değişimci" ifadesinden kastın Özgür Özel'e yakın bir isim olduğunu söyledi.