İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında aralarında şirketin eski yöneticilerinin bulunduğu 8 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan inşaat mühendisi M.İ. de yakalanırken, gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B. ve G.B. ile elektrik mühendisi S.Ö., inşaat mühendisleri M.İ. ve S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. hakkında nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan ve hakkında bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

SORUŞTURMADA HANGİ SUÇLAMALAR BULUNUYOR?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında gerçekleştirilen iki ayrı ihale kapsamında şüphelilerin "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarını işledikleri iddiasıyla soruşturma yürütüyor.

Başsavcılık, 25 Haziran'da aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, ilk aşamada 6 şüpheli yakalanmıştı. Son olarak M.İ.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

SIK SORULAN SORULAR

İZBETON soruşturması hangi suçlamaları kapsıyor?

Soruşturmada "resmi belgede sahtecilik", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları araştırılıyor.

Kaç şüpheli hakkında işlem yapıldı?

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaç kişi gözaltına alındı?

Son gelişmeyle birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Mahkeme hangi kararı verdi?

Hakimlik, aralarında eski İZBETON yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.