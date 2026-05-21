Otel odasında yakalanan Özkan Yalım'ın telefonunda çıkanlar şoke etti! Kurultay pazarlığı ortalığa saçıldı

Açıklamada, "Bu kapsamda, bazı delegelerin desteklerinin temini karşılığında belediyelerde istihdam sağlanması ve maddi imkanlar sunulmasına ilişkin ifadeler ve mesaj içerikleri belirlenmiştir" denildi.

DELEGELERİN OYUNU ALMAK İÇİN İŞE ALIM YAPILDI Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Özkan Yalım'ın beyanlarında; CHP'de yönetim değişikliğinin sağlanmasına yönelik süreçte, delegelerin fikirlerini değiştirmek amacıyla bazı belediyeler aracılığıyla işe alımlar yapıldığı ve maddi desteklerde bulunulduğu yönünde bilgiler yer almıştır. Ayrıca, elde edilen dijital materyallerde, parti üst yönetimi tarafından "önemli" olarak değerlendirilen bazı şahısların isimlerinin doğrudan iletildiğine dair yazışmalar tespit edilmiştir."

DESTEK İÇİN SAYI VERMİŞLER "Soruşturma kapsamında incelenen mesaj içeriklerinde; bazı parti temsilcilerinin belirli sayıda delege desteği sağlayabileceklerini beyan ettikleri, bu kapsamda çeşitli taleplerin iletildiği görülmüştür. Bu talepler arasında, bir partilinin engelli yakınının belediyede işe yerleştirilmesi şartının da dile getirildiği anlaşılmıştır."

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri CHP'yi karıştırdı.

DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR



"Ayrıca, kurultay sonrasında yapılan yazışmalarda; süreçte aktif rol alan bazı şahısların, kendilerine verilen görev ve pozisyonlara ilişkin memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri ve beklentilerinin karşılanmadığı yönünde değerlendirmelerde bulundukları görülmüştür. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen dijital veriler ve beyanlar doğrultusunda gerekli incelemeler sürdürülmektedir."

"BENİ LAYIK GÖRÜKLERİ YERE BAK"

Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmaların, 5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra da devam ettiği belirlendi. Mesajlarda Bodur'un, kendisine garsonluk görevi verilmesi üzerine sitem ettiği görüldü. İşte o mesajlardan bazıları: