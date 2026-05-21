Otel odasında yakalanan Özkan Yalım'ın telefonunda çıkanlar şoke etti! Kurultay pazarlığı ortalığa saçıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında teslim ettiği telefon mesajları, CHP Kurultayı'ndaki pazarlıkları gözler önüne serdi. Kurultayda taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve maddi imkan sağlandığı belirlenirken, delege toplamak için bir partilinin engelli kızının işe yerleştirilmesinin şart koşulduğu, kurultay zaferinin ardından ise bir parti yöneticisinin, "Bana garsonluğu layık gördüler" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın telefonundan çıkan mesajlarda, delege desteği karşılığında iş ve maddi imkan vaadi konuşulduğu anlaşıldı.

Yazışmalarda CHP Meclis Üyesi Çağlar Samancı'nın Özkan Yalım'la birlikte delege oyu topladığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği beyanlar doğrultusunda, kendi rızasıyla şifresini paylaşarak teslim ettiği cep telefonunda yapılan incelemelerde önemli bulgular elde edildi.

Özkan Yalım ʺetkin pişmanlıkʺ kapsamında ifade verdi. (Fotoğraf: Arşiv)

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay sürecinde, delegelerin iradelerinin yönlendirilmesi ve belirli aday lehine destek sağlanması amacıyla çeşitli usulsüz uygulamaların gerçekleştirildiğine yönelik yazışmalar tespit edildi.

Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmalar CHP Kurultayı'ndan sonra da devam etmiş.

Açıklamada, "Bu kapsamda, bazı delegelerin desteklerinin temini karşılığında belediyelerde istihdam sağlanması ve maddi imkanlar sunulmasına ilişkin ifadeler ve mesaj içerikleri belirlenmiştir" denildi.

Özkan Yalım ifadesinde Özgür Özel ile ilgili bilgiler verdi. (Fotoğraf: Arşiv)

DELEGELERİN OYUNU ALMAK İÇİN İŞE ALIM YAPILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Özkan Yalım'ın beyanlarında; CHP'de yönetim değişikliğinin sağlanmasına yönelik süreçte, delegelerin fikirlerini değiştirmek amacıyla bazı belediyeler aracılığıyla işe alımlar yapıldığı ve maddi desteklerde bulunulduğu yönünde bilgiler yer almıştır. Ayrıca, elde edilen dijital materyallerde, parti üst yönetimi tarafından "önemli" olarak değerlendirilen bazı şahısların isimlerinin doğrudan iletildiğine dair yazışmalar tespit edilmiştir."

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma derinleşerek sürüyor.

DESTEK İÇİN SAYI VERMİŞLER

"Soruşturma kapsamında incelenen mesaj içeriklerinde; bazı parti temsilcilerinin belirli sayıda delege desteği sağlayabileceklerini beyan ettikleri, bu kapsamda çeşitli taleplerin iletildiği görülmüştür. Bu talepler arasında, bir partilinin engelli yakınının belediyede işe yerleştirilmesi şartının da dile getirildiği anlaşılmıştır."

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri CHP'yi karıştırdı.

DİJİTAL VERİLER İNCELENİYOR

"Ayrıca, kurultay sonrasında yapılan yazışmalarda; süreçte aktif rol alan bazı şahısların, kendilerine verilen görev ve pozisyonlara ilişkin memnuniyetsizliklerini ifade ettikleri ve beklentilerinin karşılanmadığı yönünde değerlendirmelerde bulundukları görülmüştür. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen dijital veriler ve beyanlar doğrultusunda gerekli incelemeler sürdürülmektedir."

"BENİ LAYIK GÖRÜKLERİ YERE BAK"

Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmaların, 5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra da devam ettiği belirlendi. Mesajlarda Bodur'un, kendisine garsonluk görevi verilmesi üzerine sitem ettiği görüldü. İşte o mesajlardan bazıları:

Özlem Bodur: Özkan abi iyi günler. Ben bugün üniversite mezunu biri olarak garsonluğa layık görüldüm. İlkokul mezunları genel müdür, müdür yardımcısı oldu. Bir tane gencine sahip çıkamadı bu parti. Kazansınlar diye canla başla çalıştığım kimse durmadı arkamda.
Özkan Yalım: Abim, boş kadro olmayabilir…
Özlem Bodur: Abi ben belediye meclis üyesiyim. Büyükşehir'in iştiraki olan bir yer. Parti büyüklerimizin beni garsonluğa layık görmesi hoş mu?
Özkan Yalım: Değil abim de...
Özlem Bodur: Ben limon da satarım, bulaşık da yıkarım. Gocunmam ama ilkokul mezunu insanları koydukları yere bak, beni layık gördükleri yere bak.
Özkan Yalım: Ne diyebilirim abim.
Özlem Bodur: Abi, Mustafa Başkan ile sen iletişim kurup bana referans olabilirsin diye düşündüm.

