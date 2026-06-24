Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

İzmir'den sonra CHP'li belediyelerden bir istifa haberi daha geldi. Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

CHP'de dikkat çeken bir ayrılık daha yaşandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Ankara kulislerinde Özcan'ın üç belediye meclis üyesiyle birlikte AK Parti'ye katılacağı konuşulurken, gözler yarın yapılacak programa çevrildi. Siyaset gündeminde yankı uyandıran gelişmenin perde arkasını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.

KULİSLER HAREKETLİ: YENİ ROTA AK PARTİ Mİ?

CHP'deki çözülme her geçen gün derinleşirken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın istifası siyaset gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bilgileri paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Hatta Ankara'ya doğru yola çıktığı ifade ediliyor. Kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Özcan, yarın AK Parti'ye katılabilir" ifadelerini kullandı. İstifanın sadece Özcan ile sınırlı kalmayacağını belirten Yeşiltaş, "Sadece kendisi değil, üç belediye meclis üyesiyle birlikte yarın Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor" sözleriyle kulislerdeki hareketliliği aktardı.

İSTİFA DALGASI YAYILIYOR

Siyaset koridorlarında konuşulanlara göre CHP'den kopuşlar Keşan ile sınırlı kalmayacak. Daha önce yaşanan gelişmeleri hatırlatan İlter Yeşiltaş, "Haymana Belediye Başkanı da geçtiğimiz gün CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da AK Parti'ye geçebileceği iddiası Ankara'da dilleniyor" şeklinde konuştu. Grup toplantısına işaret eden Yeşiltaş, "Hangi belediye başkanları geçecek, nasıl bir tablo ortaya çıkacak bunu net olarak yarın görmüş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN ROZETİNİ TAKTI

CHP'deki kan kaybı belediye başkanlarının yanı sıra milletvekili düzeyinde de devam ediyor. Bugün yaşanan bir diğer önemli gelişmeyi aktaran Yeşiltaş, "Bugün bir milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. CHP'den istifa eden Özdemir'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozeti takıldı" bilgisini paylaştı.

2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11'lik rekor bir oy oranıyla Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan'ın bu hamlesi, CHP içindeki yönetim krizinin ve tabandaki rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.