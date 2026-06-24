Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kurtulmuş'u kabul etti! İşte masadaki konular

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, İSİPAB Konferansı kapsamındaki konular başta olmak üzere, ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ile diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e nazik misafirperverlikleri ve hüsn-ü kabulleri için teşekkür ediyor, ziyaretimizin 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizin daha da derinleşmesine ve ortak hedeflerimize katkı sunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.