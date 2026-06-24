Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kurtulmuş'u kabul etti! İşte masadaki konular
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı dolayısıyla Azerbyacan'da bulunan Kurtulmuş'u Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kabul etti. Bu kapsamda kabulde ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ele alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20'nci Konferansı dolayısıyla bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zagulba Sarayı'nda gerçekleşen kabulde, İSİPAB Konferansı kapsamındaki konular başta olmak üzere, ABD/İsrail-İran savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sürdürülen barış müzakereleri ile diğer bölgesel ve küresel konular ele alındı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e nazik misafirperverlikleri ve hüsn-ü kabulleri için teşekkür ediyor, ziyaretimizin 'tek millet, iki devlet' anlayışı temelinde kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizin daha da derinleşmesine ve ortak hedeflerimize katkı sunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.