İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü
İzmir'in tarihi semtlerinden Kadifekale'de ortaya çıkan çöp yığınları tepkilere neden oldu. Konak ilçesindeki Hacı Ali Efendi Caddesi çevresinde biriken tonlarca atık, çevre kirliliği ve kötü kokuya yol açarken bölge sakinleri uzun süredir çözüm beklediklerini dile getirdi. A Haber ekibi bölgedeki son durumu yerinde görüntüledi.
İzmir'in 2 bin 300 yıllık köklü tarihine ev sahipliği yapan Kadifekale semti, CHP'li belediyelerin ilgisizliği ve yönetim zafiyeti nedeniyle devasa bir çöplük haline geldi.
Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken atıklar çevre kirliliğine ve halk sağlığını tehdit eden görüntülere sebep olurken, tarihi yarımada kokudan geçilmez bir hal aldı. İzmirliler, belediyenin hizmet yerine "çile" ürettiğini belirterek isyan etti.
TARİHİ MİRAS ÇÖP DAĞLARININ ALTINDA KALDI
Kadifekale'deki içler acısı durumu yerinde inceleyen A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Şu anda bulunduğumuz tarihi Kadifekale, yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir tarihe sahip ve Büyük İskender kaleyi yaptırmış. Ancak geçen zaman içerisinde hemen arkamızda devasa çöp yığınları oluştu. İzmir'in körfez manzaralı bir çöp döküm alanı oluştu ve bu gerçekten yeni bir gelişme." dedi.
Er açıklamalarının devamında ise, "Konak Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atıklarıyla birlikte vatandaşların da döktüğü hafriyat atıkları ve envaiçeşit çöp yığını burada bulunuyor. Kurban Bayramı'ndan kalan deri atıkları dahi buraya atılmış, ağır bir koku ve yoğun bir sinek istilası var." ifadelerini kullandı.
"CHP ZİHNİYETİ İZMİR'İ BU HALE GETİRDİ"
Bölgedeki skandala sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Maalesef 27 yıldır İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve İzmir'i düşürdükleri duruma bakın. Balıkkuyu ile Eşrefpaşa'yı bağlayan tek cadde burası ama 20 yıldır bu durumda. Burası İzmir'in en güzel manzarasına sahip yeriydi, akşamları buralar araç dolardı ve insanlar manzarayı seyrederlerdi." dedi.
Başdaş, "Şu anda 100 metre ileride oturuyorum ve biz pencerelerimizi açamıyoruz. Hem kokudan hem sivrisinekten dolayı insan sağlığına zarar verecek boyuta geldi. Maalesef son 2-3 aydır kendi içlerindeki kavga ve tartışma yüzünden İzmir'de bunun gibi yüzlerce manzara var." sözleriyle aktardı.