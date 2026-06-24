İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü

KOLTUK KAVGASI HİZMETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Belediyenin çözüm üretmek yerine yolu trafiğe kapatmasına dikkat çeken Sait Başdaş, "Maalesef şu anda kendi koltuk kapma savaşındayken İzmir'i düşürdükleri durum bu. İlaçlama yapılmadı, her taraf sivrisinek. Çözümü de yolu bariyerlerle kapatmakta buldular. Böyle bir zihniyet mi olur? İnsanları bu kokunun içinde bırakmaya kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin İzmir'e bu görüntüleri yaşatmaya hakkı yok. İzmir'in kalbi denebilecek iş merkezlerinin, otellerin 1 kilometre uzağında bu facia görüntülerle Kadifekaleliler baş başa bırakılmış durumda." şeklinde konuştu.