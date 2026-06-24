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İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü

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ahaber.com.tr - Özel Haber

İzmir'in tarihi semtlerinden Kadifekale'de ortaya çıkan çöp yığınları tepkilere neden oldu. Konak ilçesindeki Hacı Ali Efendi Caddesi çevresinde biriken tonlarca atık, çevre kirliliği ve kötü kokuya yol açarken bölge sakinleri uzun süredir çözüm beklediklerini dile getirdi. A Haber ekibi bölgedeki son durumu yerinde görüntüledi.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 1

İzmir'in 2 bin 300 yıllık köklü tarihine ev sahipliği yapan Kadifekale semti, CHP'li belediyelerin ilgisizliği ve yönetim zafiyeti nedeniyle devasa bir çöplük haline geldi.

İZMİR'İN GÖBEĞİ KADİFEKALE'DE ÇÖP REZALETİ!

Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken atıklar çevre kirliliğine ve halk sağlığını tehdit eden görüntülere sebep olurken, tarihi yarımada kokudan geçilmez bir hal aldı. İzmirliler, belediyenin hizmet yerine "çile" ürettiğini belirterek isyan etti.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 2

TARİHİ MİRAS ÇÖP DAĞLARININ ALTINDA KALDI

Kadifekale'deki içler acısı durumu yerinde inceleyen A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Şu anda bulunduğumuz tarihi Kadifekale, yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir tarihe sahip ve Büyük İskender kaleyi yaptırmış. Ancak geçen zaman içerisinde hemen arkamızda devasa çöp yığınları oluştu. İzmir'in körfez manzaralı bir çöp döküm alanı oluştu ve bu gerçekten yeni bir gelişme." dedi.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 3

Er açıklamalarının devamında ise, "Konak Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atıklarıyla birlikte vatandaşların da döktüğü hafriyat atıkları ve envaiçeşit çöp yığını burada bulunuyor. Kurban Bayramı'ndan kalan deri atıkları dahi buraya atılmış, ağır bir koku ve yoğun bir sinek istilası var." ifadelerini kullandı.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 4

"CHP ZİHNİYETİ İZMİR'İ BU HALE GETİRDİ"

Bölgedeki skandala sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, "Maalesef 27 yıldır İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor ve İzmir'i düşürdükleri duruma bakın. Balıkkuyu ile Eşrefpaşa'yı bağlayan tek cadde burası ama 20 yıldır bu durumda. Burası İzmir'in en güzel manzarasına sahip yeriydi, akşamları buralar araç dolardı ve insanlar manzarayı seyrederlerdi." dedi.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 5

Başdaş, "Şu anda 100 metre ileride oturuyorum ve biz pencerelerimizi açamıyoruz. Hem kokudan hem sivrisinekten dolayı insan sağlığına zarar verecek boyuta geldi. Maalesef son 2-3 aydır kendi içlerindeki kavga ve tartışma yüzünden İzmir'de bunun gibi yüzlerce manzara var." sözleriyle aktardı.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 6

KOLTUK KAVGASI HİZMETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Belediyenin çözüm üretmek yerine yolu trafiğe kapatmasına dikkat çeken Sait Başdaş, "Maalesef şu anda kendi koltuk kapma savaşındayken İzmir'i düşürdükleri durum bu. İlaçlama yapılmadı, her taraf sivrisinek. Çözümü de yolu bariyerlerle kapatmakta buldular. Böyle bir zihniyet mi olur? İnsanları bu kokunun içinde bırakmaya kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin İzmir'e bu görüntüleri yaşatmaya hakkı yok. İzmir'in kalbi denebilecek iş merkezlerinin, otellerin 1 kilometre uzağında bu facia görüntülerle Kadifekaleliler baş başa bırakılmış durumda." şeklinde konuştu.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 7

VATANDAŞ HİZMET BEKLİYOR

İzmir'in en merkezi noktalarından biri olan Kadifekale'de yaşanan bu çevre katliamı, CHP'li yerel yönetimin belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. Turizm ve tarih açısından kritik öneme sahip olan bölgedeki bu çirkin görüntülerin ne zaman temizleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

İzmir'in kalbinde çöp rezaleti: Tarihi Kadifekale CHP eliyle çöplüğe döndü 8
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İzmirde çöp sorunu neden çözülemiyor? İZMİR'DE ÇÖP SORUNU NEDEN ÇÖZÜLEMİYOR?
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