CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler

Başkan Akpolat'ın ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim. Çok uğraştık orası için" dediği belirlendi. İşin devamında Levent Durmuşoğlu'nun iskân için 500 bin lira (yaklaşık 10 bin euro) teklif etmesi üzerine ise Hüseyin Yılmaz'ın "Dalga mı geçiyorsun" diyerek rakamı küçümsediği ortaya çıktı.