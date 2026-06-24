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CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında, CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre edildi. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandalın ucu Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na kadar uzandı. Yasal olarak harçtan muaf olan vakfın "iskan ücreti" adı altında milyonlarca lirasının gasp edildiği belgelendi.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 2

RUM ORTODOKS VAKFI'NA "İSKÂN" KISKACI

Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren yeni kayıtlar, belediye yönetiminin Büyükada'daki Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı'ndan da para talep ettiğini ortaya koydu.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 3

Dosyaya göre, yasal olarak harçtan muaf olan vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten "iskân ücreti" adı altında yaklaşık 3 milyon TL tahsil edildi.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 4

26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın 1 milyon 680 bin TL aldığını doğruladığı, daha sonra 810 bin TL daha talep ettiği belirlendi.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 5

"BELEDİYEYE PARA LAZIM" DİYEREK BASKI KURMUŞLAR

Tape kayıtlarında Yılmaz'ın, "Belediyeye para lazım" diyerek Poridis'e ödeme baskısı yaptığı yer aldı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 6

SKANDALIN ODAĞINDA ALİ ERCAN AKPOLAT VAR

Soruşturmada, CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın süreci yakından takip ettiği, Heybeliada'daki Ruhban Okulu'yla ilgili de bilgi istediği tespit edildi.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 7

Savcılık, harçtan muaf bir kurumun para ödemeye zorlanarak belediye yöneticilerine maddi menfaat sağlandığını değerlendirdi.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 8

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 9

CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki üst düzey yönetim hakkında hazırlanan yolsuzluk dosyası, belediyenin nasıl bir "rüşvet ofisi" gibi çalıştığını gözler önüne sermişti. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve yardımcılarının başrolde olduğu skandallar zincirinde, kaçak inşaatlara göz yumulmasından ruhsat pazarlıklarına kadar her işlemin bir "tarifesi" olduğu saptanmıştı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 10

"KAZANÇ GETİRİCİ BİR ÇARK"
Soruşturma dosyasına göre belediye yönetimi, usulsüz inşaatlara önce zabıta göndererek mühürleme ve yüksek imar cezalarıyla mülk sahiplerini korkuttu. Ardından devreye giren aracılar ve belediye başkan yardımcıları, bu sorunların "çözümü" için rüşvet pazarlığını başlattı. Soruşturma dosyasıyla, Adalar Belediyesi'ndeki bu yapının rüşveti "sürekli ve kazanç getirici bir çark" haline getirdiği ve kamu imkânlarını şahsi menfaatler için kullandığı saptandı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 11

"CANAVAR GİBİ KONUŞURUM"
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 21 Ocak 2026'da Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a buranın iskân ruhsatı aşamasına geldiğini ve önceki dönemde 60-70 bin euro "indirildiğini" hatırlatarak, "Başkanım, 150 bin eurodan aşağı inmememiz lazım" dediği saptandı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 12

Başkan Akpolat'ın ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim. Çok uğraştık orası için" dediği belirlendi. İşin devamında Levent Durmuşoğlu'nun iskân için 500 bin lira (yaklaşık 10 bin euro) teklif etmesi üzerine ise Hüseyin Yılmaz'ın "Dalga mı geçiyorsun" diyerek rakamı küçümsediği ortaya çıktı.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler 13
Adalarda milyonlarca liralık rüşvet çarkı ADALAR'DA MİLYONLARCA LİRALIK RÜŞVET ÇARKI
CHPli Akpolatın rüşvet pazarlığı ses kayıtları dosyada CHP'Lİ AKPOLAT'IN RÜŞVET PAZARLIĞI SES KAYITLARI DOSYADA
CHPli Adalar Belediyesine yolsuzluk operasyonu CHP'Lİ ADALAR BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU
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