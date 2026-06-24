CHP’li Adalar Belediyesi’nden Rum kilisesine rüşvet kıskacı! Ruhban Okulu'nu da gözlerine kestirmişler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında, CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki kirli çark deşifre edildi. Aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, skandalın ucu Büyükada'daki Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı'na kadar uzandı. Yasal olarak harçtan muaf olan vakfın "iskan ücreti" adı altında milyonlarca lirasının gasp edildiği belgelendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.
RUM ORTODOKS VAKFI'NA "İSKÂN" KISKACI
Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren yeni kayıtlar, belediye yönetiminin Büyükada'daki Paniya Aya Dimitri Profiti İlya Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı'ndan da para talep ettiğini ortaya koydu.
Dosyaya göre, yasal olarak harçtan muaf olan vakfın sorumlusu Vasil Poridis'ten "iskân ücreti" adı altında yaklaşık 3 milyon TL tahsil edildi.
26 Ocak 2026 tarihli kayıtlarda, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın 1 milyon 680 bin TL aldığını doğruladığı, daha sonra 810 bin TL daha talep ettiği belirlendi.
"BELEDİYEYE PARA LAZIM" DİYEREK BASKI KURMUŞLAR
Tape kayıtlarında Yılmaz'ın, "Belediyeye para lazım" diyerek Poridis'e ödeme baskısı yaptığı yer aldı.